Amerykańska Narodowa Administracja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego poinformowała w środę, że BMW musi wezwać do serwisu ponad 145 tys. pojazdów w USA. Powodem akcji serwisowej jest usterka powodująca przegrzanie rozrusznika, co może zwiększyć ryzyko pożaru.

Z komunikatu regulatora bezpieczeństwa motoryzacji na który powołuje się agencja Reuters wynika, że problem dotyczy modeli 340I, X7 i X5 z 2020 roku.

NHTSA podał też, że dealerzy niemieckiej marki wymienią wadliwe rozruszniki silnika bezpłatnie.

Wadliwe rozruszniki

Kilka dni wcześniej NHTSA poinformowała, że BMW wycofa z rynku ponad 196 tys. pojazdów w USA z powodu problemu z rozrusznikiem silnika, który może prowadzić do przegrzania i zwarcia. Jak podał regulator wadliwy przekaźnik rozrusznika silnika może korodować, co może prowadzić do przegrzania i zwarcia, a w rezultacie do zwiększenia ryzyka pożaru.

Amerykański organ nadzoru bezpieczeństwa samochodowego podał też, że problem dotyczy wielu modeli, w tym Toyoty Supry i BMW 230i z 2022 roku.

Źródło: Reuters