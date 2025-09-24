Amerykańska Narodowa Administracja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego poinformowała w środę, że Ford zmuszony jest objąć akcją serwisową 115 539 pojazdów w USA z powodu wady, która może spowodować odłączenie się górnego wału kolumny kierowniczej - podała agencja Reuters

Regulator nadzorujący bezpieczeństwo w ruchu samochodowym podał, że problem, który potencjalnie może doprowadzić do utraty kontroli nad układem kierowniczym, dotyczy pojazdów z roczników 2020–2021, w tym modeli F-250, F-350 i F-450.

Agencja cytuje zawiadomieniu NHTSA w którym regulator podał, że dealerzy Forda bezpłatnie dokonają kontroli i naprawią lub wymienią wadliwy element.

Długa lista awarii Forda w tym roku

Najnowsza akacja serwisowa już kolejny przypadek w tym roku, gdy Ford wzywa tysiące samochodów do serwisu. Lista usterek jest długa:

Z powodu wycieku płynu hamulcowego do serwisu wezwano około 500 tys. pojazdów.

do serwisu wezwano około 500 tys. pojazdów. Ponad 213 tys. pojazdów wezwano do warsztatu z powodu wadliwych świateł tylnych.

100 900 pojazdów wycofano z ruchu, z powodu ryzyka rozerwania poduszki powietrznej w momencie jej otwarcia.

W 355 tys. pick-upów pojawił się problem z wyświetlaczem na desce rozdzielczej.

694 271 samochodów typu crossover SUV, zagrożone były wyciekiem paliwa, z powodu wadliwych wtryskiwaczy.

W 850 318 pojazdach zawiodła pompa paliwa niskiego ciśnienia.

W 123 611 pojazdach zagrożonych było wyciekiem płynu z układu hamulcowego.

W 24 655 pojazdach podejrzewano usterkę modułu sterowania układem napędowym (PCM).

Około 1,5 miliona pojazdów wycofano z powodu usterki kamery cofania, która pokazywała zniekształcony lub pusty.

Źródło: Reuters