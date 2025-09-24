Amerykańska Narodowa Administracja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego poinformowała w środę, że Ford zmuszony jest objąć akcją serwisową 115 539 pojazdów w USA z powodu wady, która może spowodować odłączenie się górnego wału kolumny kierowniczej - podała agencja Reuters
Regulator nadzorujący bezpieczeństwo w ruchu samochodowym podał, że problem, który potencjalnie może doprowadzić do utraty kontroli nad układem kierowniczym, dotyczy pojazdów z roczników 2020–2021, w tym modeli F-250, F-350 i F-450.
Agencja cytuje zawiadomieniu NHTSA w którym regulator podał, że dealerzy Forda bezpłatnie dokonają kontroli i naprawią lub wymienią wadliwy element.
Długa lista awarii Forda w tym roku
Najnowsza akacja serwisowa już kolejny przypadek w tym roku, gdy Ford wzywa tysiące samochodów do serwisu. Lista usterek jest długa:
- Z powodu wycieku płynu hamulcowego do serwisu wezwano około 500 tys. pojazdów.
- Ponad 213 tys. pojazdów wezwano do warsztatu z powodu wadliwych świateł tylnych.
- 100 900 pojazdów wycofano z ruchu, z powodu ryzyka rozerwania poduszki powietrznej w momencie jej otwarcia.
- W 355 tys. pick-upów pojawił się problem z wyświetlaczem na desce rozdzielczej.
- 694 271 samochodów typu crossover SUV, zagrożone były wyciekiem paliwa, z powodu wadliwych wtryskiwaczy.
- W 850 318 pojazdach zawiodła pompa paliwa niskiego ciśnienia.
- W 123 611 pojazdach zagrożonych było wyciekiem płynu z układu hamulcowego.
- W 24 655 pojazdach podejrzewano usterkę modułu sterowania układem napędowym (PCM).
- Około 1,5 miliona pojazdów wycofano z powodu usterki kamery cofania, która pokazywała zniekształcony lub pusty.
