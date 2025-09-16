We wtorek amerykański producent samochodów w oświadcz, że z powodu słabego popytu na auta elektryczne zamierza zwolnic 1000 pracowników w swojej fabryce w Kolonii w Niemczech.

Słaby popyt

„W Europie popyt na samochody elektryczne utrzymuje się znacznie poniżej prognoz branżowych” – podała firma w oświadczeniu cytowanym przez agencję Reuters, w którym Ford podał też, że od stycznia 2026 roku zakład w Kolonii przechodzi na pracę w systemie jednozmianowym, co wiąże się z redukcją miejsc pracy.

Dla zwalnianych pracowników firma zaoferuje pakiety dobrowolnych odejść.

Bolesna restrukturyzacja Forda

Ford przechodzi w Niemczech bolesną restrukturyzację nie tylko w zakładzie w Kolonii, która ma wpływ na tysiące miejsc pracy w Niemczech. Na początku roku firma poinformowała o redukcji zatrudnienia w zakładzie w Saarlouis, który ma zostać zamknięty.

