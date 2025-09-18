Japońska firma zamierza w ciągu dwóch lat opracować nowy typ akumulatora o znacznie większej pojemności niż obecnie dostępne ogniwa.

Przełomowa technologia za 2 lata

Jak podaje agencja, Panasonic pracuje nad wyeliminowaniem anody z baterii na etapie produkcji. Zamiast tego, po pierwszym naładowaniu, w akumulatorze ma być formowana anoda litowo-metalowa. Nowe rozwiązanie ma uwolnić miejsce na bardziej aktywne materiały katodowe, takie jak nikiel, kobalt i aluminium, zwiększając pojemność ogniwa bez zmiany objętości. Według japońskiej firmy technologia ta ma szansę osiągnąć „wiodący na świecie poziom” wydajności do końca 2027 roku.

Zwiększyć pojemność o jedną czwartą

Z informacji firmy, na które powołuje się agencja wynika, że firma ma zamiar zwiększyć pojemność akumulatora o 25 proc., co przełoży się na zwiększenie zasięgu SUV-ów Tesli, Modelu Y, o około 145 km, w porównaniu do zasięgów jakie auta tego typu osiągają obecnie.

Jak zauważa agencja, Panasonic mógłby wykorzystać nową technologię również do produkcji lżejszych i potencjalnie tańszych akumulatorów z obecnym zasięgiem jazdy, ale o mniejszych rozmiarach.

Panasonic poinformował też, że jego celem jest również zmniejszenie udziału niklu, który jest stosunkowo drogi. Koszy produkcji akumulatora w nowej technologii nie są znane. Firma odmówiła podania szczegółów dotyczących potencjalnych kosztów produkcji.

