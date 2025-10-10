Kiedyś Volvo było ikoną bezpieczeństwa wśród marek samochodowych. A które obecnie produkowane nowe pojazdy najlepiej zapobiegają wypadkom i chronią jednocześnie kierowcę i pasażerów?

Aby odpowiedzieć na to pytanie Consumer Reports stworzył zestawienie, na które powołuje się Quartz, w którym ocenił samochody pod kątem trzech kluczowych czynników bezpieczeństwa.

Pierwszym z nich jest zdolności auta do uniknięcia zderzenia, które obejmuje skuteczność hamowania i prowadzenia auta oraz zaawansowane technologie wspomagania kierowcy. Drugim czynnikiem ocenianym przez Consumer Reports jest ochrony pasażerów w razie kolizji, gdzie uwzględniono wyniki testów zderzeniowych. Ostatnim czynnikiem jest zapewnienie bezpieczeństwa innym uczestnikom ruchu drogowego. W tym przypadku Consumer Reports opierał się na skuteczności działaniu np.. systemów automatycznego hamowania awaryjnego z wykrywaniem pieszych, ostrzeżenia o pojazdach w martwym polu oraz ostrzeżenia o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu.

Na bazie ocen tych trzech czynników Consumer Reports stworzył listę rekomendującą dziewięć najbezpieczniejszych pojazdów. Oto ona:

1.BMW X5

BMW X5 z 2025 roku łączy praktyczność SUV-a z niezwykle precyzyjnym prowadzeniem, co pomaga w sytuacjach awaryjnych. Consumer Reports podkreśla cichą kabinę, standardowe funkcje bezpieczeństwa i wygodne fotele, co czyni go wyjątkowym połączeniem bezpieczeństwa i luksusu.

2. Hybrydowy Hyundai Tucson

Hyundai Tucson Hybrid z 2025 roku łączy przestronność z doskonałym prowadzeniem. CR podkreśla, że samochód zachowuje stabilność jazdy i precyzję w niebezpiecznych momentach na drodze.

3. Toyota Camry

Toyota Camry z 2025 roku, oferowana wyłącznie jako hybryda. CR chwali prosty system informacyjno-rozrywkowy, który pomaga zminimalizować rozproszenie uwagi, a dostępny napęd na wszystkie koła sprawia, że samochód lepiej radzi sobie w złej pogodzie.

4. Hybrydowy Hyundai Santa Fe

Hyundai Santa Fe Hybrid z 2025 roku wyróżnia się skutecznym hamowaniem. Hybrydowy układ napędowy pracuje płynnie i wydajnie, dzięki czemu ten trzyrzędowy SUV jest zarówno praktyczny, jak i bezpieczny.

5. Toyota Crown

Toyota Crown z 2025 rok ma hybrydowy napędowi na wszystkie koła. Nieco wyżej umieszczone siedzenia poprawiają widoczność i ułatwiają wsiadanie. CR dobrze ocenił funkcje bezpieczeństwa.

6. Honda Civic Hybrid

Cena Hondy Civic Hybrid z 2025 roku. CR podkreśla prostotę sterowania i standardowe ostrzeżenie o martwym polu, funkcje, które pomagają kierowcom skupić się na drodze.

7. Hyundai Ioniq 6

Hyundai Ioniq 6 z 2025 roku. CR podkreśla intuicyjność sterowania i cichą jazdę, a także twierdzi, że Ioniq 6 jest bezpieczny i przyjazny dla użytkownika.

8. Genesis GV60

Genesis GV60 z 2025 roku. Consumer Reports określa go jako jeden z najlepszych testowanych samochodów elektrycznych, dzięki wyrafinowanemu układowi napędowemu, prostym, mniej rozpraszającym elementom sterującym oraz imponującym funkcjom bezpieczeństwa.

9. Acura Integra

Acura Integra z 2025 roku łączy sportowy charakter z bezpieczeństwem. CR zauważa, że model „spisał się wyjątkowo dobrze” w testach hamowania, a jego responsywne silniki i intuicyjne sterowanie zapewniają kierowcom zarówno emocje, jak i poczucie bezpieczeństwa.

Źródło: Quartz