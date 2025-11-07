Zgodnie z przepisami (art. 75 ustawy o emeryturach i rentach z FUS), dodatek pielęgnacyjny przysługuje:

Reklama

osobom, które ukończyły 75 lat, lub

osobom, które mają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.

Reklama

Ważne Świadczenie nie przysługuje jednak tym, którzy na stałe przebywają w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub pielęgnacyjno-opiekuńczym. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy senior spędza poza placówką co najmniej dwa tygodnie w miesiącu – wtedy ZUS wypłaci dodatek.

Reklama

Według danych GUS, na koniec 2023 roku w Polsce żyło ponad 2,9 mln osób po 75. roku życia, więc tyle osób ma prawo do tego świadczenia.

Od 1 marca 2025 roku dodatek pielęgnacyjny wynosi 348,22 zł miesięcznie. Kwota ta jest co roku waloryzowana razem z emeryturami i rentami – zawsze od 1 marca. Wysokość podwyżki zależy od inflacji i wzrostu przeciętnych wynagrodzeń. Kolejna waloryzacja nastąpi zatem 1 marca 2026 roku.

Wysokość świadczenia po podwyżce w 2026 roku?

W czerwcu 2025 roku rząd zaproponował, aby w 2026 roku świadczenia emerytalne i rentowe wzrosły o co najmniej 4,9%. Jeśli propozycja zostanie przyjęta, dodatek pielęgnacyjny zwiększy się do około 365,28 zł miesięcznie. Dokładną wysokość waloryzacji poznamy w lutym 2026 roku, po ogłoszeniu przez GUS danych o inflacji i wynagrodzeniach.

Czy aby otrzymać świadczenie, trzeba składać wniosek w ZUS?

Wszystko zależy od tego, z jakiego tytułu przysługuje dodatek:

Po ukończeniu 75 la t – ZUS przyznaje go automatycznie , bez żadnych formalności . Świadczenie jest wypłacane od miesiąca następującego po miesiącu urodzin.

t – ZUS przyznaje go , . Świadczenie jest wypłacane Z tytułu niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji – trzeba złożyć wniosek do ZUS i dołączyć zaświadczenie lekarskie OL-9, wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem dokumentów.

Wniosek można przekazać:

osobiście w dowolnym oddziale ZUS,

przez pełnomocnika,

wysyłając pocztą lub za pośrednictwem polskiego konsulatu.

Wiele osób myli te dwa świadczenia. Dodatek pielęgnacyjny wypłaca ZUS, natomiast zasiłek pielęgnacyjny – urząd gminy lub miasta. Zasiłek ma pokrywać część kosztów opieki nad osobą, która nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować. Od 1 listopada 2024 roku jego wysokość wynosi 215,84 zł miesiecznie.

Nie można jednak pobierać obu świadczeń jednocześnie. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, ZUS potrąci nienależnie wypłacony zasiłek i zwróci go do gminy. W trudniejszej sytuacji finansowej można poprosić o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie należności na raty – zgodnie z art. 30 ust. 9 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Po śmierci osoby, która pobierała dodatek pielęgnacyjny, świadczenie to nie przechodzi na członków rodziny. Wdowa lub wdowiec, który pobiera rentę rodzinną, nie otrzyma dodatku po zmarłym małżonku. Można go dostać tylko z własnego tytułu – po ukończeniu 75 lat albo po uzyskaniu orzeczenia o niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.

Dodatek pielęgnacyjny jest wolny od podatku dochodowego, więc nie trzeba go wpisywać do rocznego PIT-u.

Zgodnie z przepisami, dodatek pielęgnacyjny nie podlega egzekucji komorniczej ani administracyjnej. Co więcej, nawet jeśli ZUS zawiesi wypłatę emerytury (np. z powodu przekroczenia limitu dorabiania – 130% przeciętnego wynagrodzenia), prawo do dodatku pielęgnacyjnego pozostaje bez zmian.Potwierdza to m.in. wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu z 19 sierpnia 2021 r. (sygn. IV U 383/21).

GUS, Sytuacja osób starszych w Polsce w 2023 r., 19.12.2024 r.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1631 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1208)