Modernizacja Warszawy Centralnej: wymiana rozjazdów i prace torowe
W ramach zaplanowanych prac PKP Intercity oraz PKP Polskie Linie Kolejowe przeprowadzą wymianę rozjazdów i szereg prac porządkowych na stacji Warszawa Centralna. Dworzec pozostanie czynny dla pasażerów, jednak perony będą tymczasowo wyłączone z użytkowania, a ruch pociągów zostanie przekierowany na inne stołeczne stacje.
Ważne
Zmiany potrwają do 16 listopada i mogą wpłynąć zarówno na czas przejazdu, jak i lokalizację stacji początkowych i końcowych.
Zmiany w kursowaniu pociągów – sprawdź swoją trasę przed podróżą
Aby uniknąć nieporozumień, warto przed zakupem biletu sprawdzić, z jakiej stacji w Warszawie rozpoczyna się i kończy przejazd. Na stronie PKP Intercity dostępna jest lista pociągów objętych zmianami – można wyszukać połączenie po numerze, nazwie lub relacji i sprawdzić, czy kursuje ono zmienioną trasą. Lista dostępna jest również poniżej:
Część pociągów Intercity z/do Białegostoku, Lublina, Poznania, Bydgoszczy, Gdyni i Olsztyna kierowana jest przez stacje Warszawa Gdańska i Warszawa Śródmieście.
Z kierunku wschodniego – pociągi kończą bieg na stacji Warszawa Wschodnia (m.in. z Terespola i Gdyni; dotyczy również połączeń Kolei Mazowieckich z Modlina, Siedlec i Łukowa oraz SKM linii S3 z Legionowa).
Mapa objazdów:
Na mapie przedstawiono układ linii średnicowej: od stacji Warszawa Zachodnia przez Warszawę Główną (z wstrzymanym ruchem do Centralnej), dalej przez Warszawę Śródmieście do Warszawy Wschodniej, z objazdem przez Warszawę Gdańską. Zaznaczono także stacje pośrednie, m.in. Warszawa Ochota, Warszawa Powązki, Warszawa Koło, Warszawa Zoo, Warszawa Targówek.
Gdzie sprawdzić aktualny rozkład jazdy
Aktualne informacje o rozkładach i zmianach w kursowaniu pociągów dostępne są na oficjalnych stronach:
portalpasazera.pl
stolicadobrychrelacji.pl
Źródło: PKP Intercity