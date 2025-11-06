Lockheed U-2 pojawił się nad Europą. Tajemnicza misja latającego szpiega

Maszyna wylądowała w Wielkiej Brytanii po locie z zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Na razie nie ujawniono celu misji, a Pentagon nie komentuje przelotu. Wiele wskazuje na to, że szczegóły operacji pozostaną tajne — przynajmniej na razie. Niewykluczone jednak, że w najbliższych dniach poznamy więcej informacji, jeśli samolot ponownie pojawi się w serwisie Flightradar24. To właśnie tam lot śledziło 5 listopada ponad 6 tys. osób.

Lockheed U-2 przyleciał do Europy. Co to za samolot i dlaczego jest wyjątkowy?

Lockheed U-2, znany również jako "Smocza Dama", to jedna z najbardziej rozpoznawalnych konstrukcji w historii lotnictwa wojskowego. Stworzony w latach 50. na zlecenie CIA był jednym z kluczowych narzędzi amerykańskiego wywiadu w okresie zimnej wojny. Mimo upływu niemal 70 lat od pierwszego lotu, samolot wciąż pozostaje w czynnej służbie i jest systematycznie modernizowany.

U-2 może operować na wysokości przekraczającej 20 tysięcy metrów, co pozwala mu wykonywać misje rozpoznawcze w strefach niedostępnych dla większości innych maszyn. Jego modułowa konstrukcja umożliwia wymianę wyposażenia w zależności od potrzeb. Obecna wersja U-2S wyposażona jest w silnik General Electric F118-GE-101 o ciągu 84,5 kN, który zapewnia prędkość ponad 820 km/h i zasięg przekraczający 5600 kilometrów.

Lockheed U-2 był widziany nad Polską. Przed tym szpiegiem nic się nie ukryje

Najgłośniejszy incydent z udziałem U-2 miał miejsce 1 maja 1960 roku, gdy samolot pilotowany przez Francisa Gary’ego Powersa został zestrzelony nad terytorium ZSRR w pobliżu Swierdłowska. W stronę maszyny wystrzelono 14 pocisków przeciwlotniczych S-75, z których jeden trafił w cel. Te samoloty miały za sobą misje wywiadowcze nad terytoriami innych państw, w tym Rosji, Chin, Kuby i innych państw bloku wschodniego.

Niewiele osób pamięta, że Lockheed U-2 pojawił się również w Polsce w 2023 roku. Pojawił się on w okolicach Powidza, gdzie funkcjonuje 33. Baza Lotnictwa Transportowego. To najnowocześniejsze lotnisko wojskowe w Polsce, a Lockheed U-2 właśnie w tym miejscu mógł liczyć na profesjonalne wsparcie techniczne i odpowiednie warunki do startu i lądowania.