Ferie zimowe 2026 – kiedy wypadają i jak zostały podzielone?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej oraz po konsultacjach z wojewodami i kuratorami oświaty, przerwa zimowa została podzielona na trzy grupy województw, a nie na cztery jak to było dotychczas. Dzięki temu szkoły w całej Polsce nie zaczynają ferii w tym samym czasie, co pozwala uniknąć tłoku w kurortach i ułatwia planowanie rodzinnych wyjazdów.

I tura: 19 stycznia – 1 lutego 2026

Ferie rozpoczną jako pierwsi uczniowie z województw:

mazowieckiego

pomorskiego

podlaskiego

świętokrzyskiego

warmińsko-mazurskiego

II tura: 2 lutego – 15 lutego 2026

W tym terminie wypoczywać będą uczniowie z województw:

dolnośląskiego

kujawsko-pomorskiego

łódzkiego

zachodniopomorskiego

małopolskiego

opolskiego

III tura: 16 lutego – 1 marca 2026

Najpóźniej ferie zaczną uczniowie z województw:

podkarpackiego

lubelskiego

wielkopolskiego

lubuskiego

śląskiego

Na co zwrócić uwagę planując ferie w 2026 roku?

Choć ministerstwo ogłosiło terminy z dużym wyprzedzeniem, eksperci branży turystycznej zwracają uwagę, że w niektórych regionach może być trudno o noclegi, szczególnie w Tatrach, Karkonoszach i okolicach Zakopanego. Warto więc rezerwować wyjazdy wcześniej, sprawdzać prognozy śniegowe.