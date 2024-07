Polityk na konferencji prasowej wyjaśnił, że projekt przygotowany przez jego ugrupowanie ma przywrócić przepisy sprzed tzw. Polskiego Ładu, w zakresie możliwej kontroli rachunków bankowych przez urzędy skarbowe.

Jak wyjaśnił poseł, projektowane przepisy przewidują, że informacje o rachunku bankowym przekazywane byłby urzędom skarbowym jedynie wobec podejrzanego.

"Sprawa jest bardzo krótka, tak naprawdę chodzi o to, aby skończyć taką nadmierną inwigilację Polaków. Niestety jest tak, że urzędy wykorzystując zapis (obowiązujące przepisy - PAP), wiedzą wszystko o nas, gdzie robimy zakupy, jak spędzamy czas co robimy w weekendy, ile wydajemy w tygodniu komu przelewamy pieniądze (...) Chcemy, żeby to było tak jak było przed 2022 r. Taką możliwość kontroli urzędy będą miały tylko wtedy, kiedy istnieje ryzyko popełnienia przestępstwa wtedy jak najbardziej, taka kontrola musi mieć miejsce" - mówił Petru podczas konferencji.

Polityk pytany przez PAP o obowiązujące przepisy ocenił, że "na pewno nadmiernie ingerowały w kwestie prywatności". "Albo jesteśmy w wolnym kraju, albo jest pełna inwigilacja. To nie jest tak, że wszyscy jesteśmy podejrzani" - powiedział.

Uprawnienia urzędu skarbowego

Od początku lipca 2022 roku obowiązują zmiany w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej, na podstawie których bank jest zobowiązany do udzielania informacji naczelnikowi urzędu skarbowego na temat "posiadanych lub współposiadanych rachunków bankowych lub posiadanych pełnomocnictw do dysponowania rachunkami bankowymi, liczby tych rachunków lub pełnomocnictw, obrotów i stanów tych rachunków, z podaniem wpływów, obciążeń rachunków i ich tytułów oraz odpowiednio ich nadawców i odbiorców" w przypadku postępowania przygotowawczego ws. karnej skarbowej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wniosek o dostęp do informacji o rachunkach bankowych – który musi zostać sporządzony na piśmie – można złożyć jedynie w przypadku osoby, firmy lub instytucji, w stosunku do której wszczęte zostało postępowanie przygotowawcze lub czynności wyjaśniające "w sprawie o przestępstwa lub wykroczenia oraz przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe".

Media informowały, że od 1 lipca 2022 r. do 31 marca 2024 r., urzędy skarbowe wystąpiły do banków o udostępnienie informacji o kontach bankowych Polaków 407 razy, a urzędy celno-skarbowe zrobiły to 3112 razy. (PAP)

