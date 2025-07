Jak uzyskać świadczenie pielęgnacyjne?

Aby otrzymać świadczenie pielęgnacyjne, należy złożyć odpowiedni wniosek. Jak to zrobić krok po kroku?

Wypełnienie wniosku: należy wypełnić formularz wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. Wniosek ten można zazwyczaj pobrać ze strony internetowej urzędu miasta lub gminy, a także bezpośrednio w placówce. Wymagane dokumenty: do wniosku trzeba dołączyć szereg dokumentów. Zazwyczaj są to: orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności osoby, nad którą sprawowana jest opieka, lub orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej opieki; dowody osobiste wnioskodawcy i osoby wymagającej opieki; akt urodzenia osoby wymagającej opieki (jeśli dotyczy); inne dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub bliski związek z osobą wymagającą opieki; zaświadczenia o dochodach (jeśli są wymagane, choć obecnie możliwość łączenia z pracą zarobkową może modyfikować te wymogi); oświadczenia dotyczące braku innych świadczeń opiekuńczych. Złożenie wniosku: kompletny wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w urzędzie miasta lub gminy właściwym dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie. Można to zrobić osobiście, pocztą tradycyjną lub w niektórych przypadkach elektronicznie, jeśli dany urząd udostępnia taką możliwość. Rozpatrzenie wniosku: po złożeniu wniosku, urząd ma określony czas na jego rozpatrzenie (zazwyczaj 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku). W tym czasie urzędnicy sprawdzą, czy spełnione są wszystkie warunki do przyznania świadczenia. W przypadku braków lub wątpliwości urząd może wezwać do uzupełnienia dokumentów, lub złożenia dodatkowych wyjaśnień. Decyzja i wypłata świadczenia: po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, urząd wyda decyzję o przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego. Świadczenie będzie wypłacane miesięcznie na wskazane konto bankowe lub w innej ustalonej formie.

Pamiętaj, że szczegółowe wymogi i procedury mogą się nieznacznie różnić w zależności od konkretnej sytuacji i lokalnego urzędu, dlatego zawsze warto sprawdzić aktualne informacje na stronie internetowej właściwego urzędu lub skontaktować się z nim bezpośrednio.

Ile wynosi świadczenie pielęgnacyjne w 2025 roku?

Od 1 stycznia 2025 roku wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 3287 zł miesięcznie. Jest ono przeznaczone dla osób opiekujących się bliskimi z niepełnosprawnością do ukończenia przez nich 18. roku życia.

Zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym i zasady jego pobierania

Kluczową zmianą, wprowadzoną w 2024 roku, jest możliwość łączenia pobierania świadczenia pielęgnacyjnego z pracą zarobkową – bez żadnych ograniczeń. Oznacza to, że opiekunowie mogą pracować i jednocześnie otrzymywać wsparcie finansowe. Świadczenie przysługuje również, gdy opiekun ma prawo do emerytury, renty lub innego świadczenia emerytalno-rentowego. Jeśli ktoś opiekuje się więcej niż jedną osobą z niepełnosprawnością, wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wzrasta o 100 proc. na drugą i każdą kolejną osobę. To znaczy, że na drugą osobę otrzyma się dodatkowe 3287 zł, co łącznie da już 6574 zł.

Kto może otrzymać świadczenie pielęgnacyjne?

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:

Matce lub ojcu,

Innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom,

Opiekunowi faktycznemu dziecka,

Rodzinie zastępczej,

Osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka,

Dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej,

Dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej,

Dyrektorowi interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

Kiedy i jak są wypłacane pieniądze w ramach świadczenia pielęgnacyjnego?

Świadczenie jest wypłacane co miesiąc, najczęściej 15. dnia każdego miesiąca. Oznacza to, że najbliższych wypłat można spodziewać się 15 lipca.

Warunki uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego

Aby otrzymać świadczenie pielęgnacyjne, osoba wymagająca opieki musi posiadać:

Ważne orzeczenie o niepełnosprawności, które zawiera wskazania dotyczące: konieczności stałej lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji; konieczności stałego współudziału opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Gdzie złożyć wniosek o świadczenie pielęgnacyjne?

Wnioski o świadczenie pielęgnacyjne można składać u wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie. Zadaniem tym zajmują się najczęściej: ośrodki pomocy społecznej, centra usług społecznych, urzędy miast i gmin, inne jednostki organizacyjne gminy/miasta, takie jak centra świadczeń socjalnych. Wniosek można złożyć tradycyjnie – na formularzu papierowym – lub drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu Emp@tia.