Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na VIII kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 68,15 USD, niżej o 0,26 proc.

Brent na ICE na IX jest wyceniana po 69,98 USD za baryłkę, po zniżce o 0,24 proc.

Ceny ropy lecą w dół. USA notują największy skok zapasów od stycznia

Inwestorzy oceniają dane o zapasach paliw w USA przygotowane w branżowym raporcie przez Amerykański Instytut Paliw (API).

API podał, że w ub. tygodniu zapasy ropy w USA wzrosły aż o 7,1 mln baryłek.

Jeśli dane te potwierdzą się w oficjalnym raporcie Departamentu Energii (DoE) będzie to najmocniejszy wzrost zapasów ropy za Oceanem od stycznia 2025 r.

Raport API wskazuje też na wzrost zapasów ropy w hubie Cushing - o 100 tys. baryłek.

Zmalały za to amerykańskie zapasy benzyny i paliw destylowanych - odpowiednio o 2,2 mln b i 800 tys. baryłek - wynika z wyliczeń API.

Raport o stanie amerykańskich zapasów paliw

W środę po 16.30 pojawi się oficjalny raport o stanie amerykańskich zapasów paliw - jak co tydzień poda go Departament Energii (DoE).

Polityka handlowa prezydenta USA i jej wpływ na popyt

Inwestorzy skupiają uwagę nie tylko na danych o zapasach ropy w USA ale także na polityce handlowej prezydenta USA Donalda Trumpa i jej wpływie na potencjalny popyt na paliwa.

Donald Trump zapowiada kontynuację swojej strategii taryfowej w nadchodzących dniach i podkreśla, że już nie zaoferuje dodatkowego przedłużenia terminu wprowadzenia ceł dla partnerów handlowych USA.

Analitycy oceniają, że rynek ropy po zakończeniu okresu letniego - gdy nasilają się wakacyjne wyjazdy i przypada szczyt popytu na paliwa - może wejść w fazę nadpodaży ropy.

"Będzie to spowodowane przyspieszeniem większych dostaw ropy z krajów OPEC+" - ocenia Zhou Mi, analityk instytutu badanczego powiazanego z Chaos Ternary Futures Co.

"Na osłabienie popytu na paliwa mogą też wpłynąć obawy inwestorów o taryfy celne USA wobec partnerów handlowych" - dodaje.

W USA widać tymczasem wyraźnie systematyczny spadek liczby platform wiertniczych do pozyskiwania ropy z łupków i jest ona obecnie najniższa od prawie 4 lat - to 442 wiertnie - najmniej od X 2021 r. - wynika z danych firmy Baker Hughes Co.

Operatorzy i poszukiwacze złóż łupkowych za Oceanem spodziewają się spadku światowego popytu na ropę i oceniają, że spadek cen ropy na świecie poniżej 60 USD za baryłkę będzie zagrażać rentowności nowych odwiertów.

Analitycy JPMorgan Chase & Co. obniżyli prognozę cen amerykańskiej ropy WTI na lata 2025-2026 do 62-53 USD za baryłkę z szacowanych wcześniej 69-57 USD/b.