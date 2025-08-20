Musk woli skupić się na biznesie

Jeszcze w lipcu Musk ogłaszał, że powoła do życia własną formację, America Party, która miała wystartować w wyborach do Kongresu w 2026 r. i reprezentować "amerykańskich wyborców rozczarowanych dwiema głównymi partiami". Plan natychmiast wywołał poruszenie w Waszyngtonie, szczególnie wśród republikanów obawiających się rozbicia ich elektoratu.

Jak ustalił WSJ, w ostatnich tygodniach ludzie z otoczenia Muska odwołali rozmowy z grupami specjalizującymi się w kampaniach partii trzecich. Ich uczestnikom przekazano, że miliarder woli "skupić się na swoich firmach".

– To niemal upiorna cisza. Nie wygląda, żeby działo się coś na poziomie stanowym czy lokalnym – powiedział w rozmowie z dziennikiem Steven Nekhaila, szef Krajowego Komitetu Partii Libertariańskiej, "partii trzeciej" założonej w latach 70. XX w. Jej działacze próbowali zachęcić Muska do współpracy.

Musk postawi na Vance’a?

Podobno teraz Musk stara się naprawić stosunki z republikanami, nadszarpnięte po konflikcie z Trumpem z wiosny 2025 r. Szczególnie dba o relacje z wiceprezydentem JD Vance’em, którego wielu uważa za naturalnego spadkobiercę ruchu MAGA (Make America Great Again) po Trumpie. W ostatnich tygodniach miliarder pozostaje w stałym kontakcie z Vance’em i – jak przyznał współpracownikom – tworząc własne ugrupowanie, naraziłby tę relację na szwank.

Jak podaje "WSJ", Musk rozważa, czy zasili w przyszłości swoimi milionami ewentualną kampanię Vance’a w wyborach prezydenckich w 2028 roku. Przypomnijmy, że w kampanii w 2024 biznesmen przeznaczył blisko 300 mln dolarów na pomoc Trumpowi i innym republikanom.

Tesla jest w kryzysie

Musk boleśnie odczuł skutki politycznej aktywności – jego sojusz z Trumpem i praca na czele Departamentu Zwiększania Efektywności Państwa (DOGE) mocno uderzyły w Teslę. Firma straciła wizerunkowo, zwłaszcza w Europie, gdzie część klientów zaczęła rezygnować z zakupu jej samochodów. Poza tym coraz gorzej radzi sobie z konkurencją firm z Chin.

Wyniki mówią same za siebie. W II kwartale 2025 r. sprzedaż aut Tesli spadła o niemal 14 proc. rok do roku, przychody zmalały o 12 proc. do 22,5 mld dolarów (największy spadek od ponad dekady), a zysk netto obniżył się o 16 proc. – do 1,17 mld. Pod koniec 2024 r. Tesla straciła też pozycję światowego lidera sprzedaży samochodów elektrycznych na rzecz chińskiego BYD.

Musk komentuje rewelacje "WSJ"

Choć jak zauważa "WSJ" Musk nie wykluczył całkowicie powrotu do tworzenia nowej partii, to obecnie jego polityczna aktywność ogranicza się do zakulisowych rozmów i ewentualnego wsparcia finansowego republikanów. Najbliżsi doradcy miliardera mówią wprost: "Na razie nie dzieje się nic, co wskazywałoby, że projekt partii faktycznie ruszył".

Do rewelacji "WSJ" odniósł się też na platformie X sam Musk. "Nic z tego, co pisze @WSJ, nigdy nie powinno być uznawane za prawdę" – czytamy w jego wpisie.