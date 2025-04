Rozłam między Muskiem a Trumpem. Miliarder chce, by prezydent wycofał się z nałożonych ceł

Czy to koniec dobrych stosunków między Elonem Muskiem a Donaldem Trumpem? Miliarder osobiście apelował do prezydenta USA, by ten wycofał się z nałożonych ceł. A to nie jedyna kwestia, w której się nie zgadzają...