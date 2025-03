Wojna USA z Chinami? Elon Musk uzyska dostęp do ściśle tajnego planu Pentagonu

Rola Elona Muska w administracji Donalda Trumpa będzie jeszcze większa, niż była dotychczas. Właściciel Tesli ma bowiem uzyskać dostęp do ściśle tajnych planów wojskowych Pentagonu dotyczących ewentualnej wojny USA z Chinami - donosi "New York Times". W opinii gazety wzmocniłoby to konflikt interesów w Waszyngtonie, gdyż Elon Musk na duże interesy finansowe w Chinach.