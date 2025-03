Miliardy euro na wojsko. Europa się obudziła, ale jest jeden problem

Uruchomienie programów zbrojeniowych wartych miliardy euro świadczy o tym, że Europa już nie tylko mówi, ale także działa. Choć zbrojeniowy budzik dzwonił to lat, to nawet to ostatnie przebudzenie nie zaszło u wszystkich. Wciąż jest część krajów, które nie czują zagrożenia. Rodzi to wielki konflikt interesów w Unii Europejskiej - piszą niemieckie media.