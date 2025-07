MEN planuje ważne zmiany na egzaminie ósmoklasisty

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw obok szeregu innych zmian przewiduje zmiany w zakresie przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. W związku z tym zmianie ulegną zapisy rozdziału 3b Prawa oświatowego.

Jak wynika z projektu, między innymi zmieni się termin, w którym będzie odbywał się egzamin ósmoklasisty. Skąd taki pomysł? W największym stopniu chodzi o kolizję terminów egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego. Aby zminimalizować związane z tym problemy, przed laty egzamin ten odbywał się w kwietniu. Było tak również wówczas, gdy funkcjonowały jeszcze gimnazja, a uczniowie kończyli edukację na tym poziomie nauki zdając egzamin gimnazjalny. Przesunięcie terminu egzaminu na maj nastąpiło dopiero w okresie pandemii, a więc w roku szkolnym 2020/2021, a jego podstawą były przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Jak pokazała praktyka, przeprowadzanie w zbliżonych terminach dwóch tak dużych egzaminów jest znaczącym obciążeniem organizacyjnym zarówno dla szkół, jak i komisji egzaminacyjnych. Celem zmian jest więc to, aby sprawdzanie prac egzaminacyjnych z egzaminu ósmoklasisty mogło zakończyć się jeszcze przed rozpoczęciem sprawdzania maturalnych prac egzaminacyjnych, co pozwoli również na oddzielenie terminów wglądu do prac egzaminacyjnych obu egzaminów.

Czy uczniowie muszą się na to szykować już w roku szkolnym 2025/2026?

Omawiane zmiany mają istotne znaczenie również dlatego, że z danych wynika, że w latach 2026–2031 liczba zdających egzamin ósmoklasisty będzie każdego roku przekraczała 400.000 uczniów. Zwiększy się również liczba osób przystępujących do egzaminu maturalnego. Jak podaje MEN, o rozdzielenie terminów przedmiotowych egzaminów wnioskowała zarówno Centralna Komisja Egzaminacyjna, okręgowe komisje egzaminacyjne, jak i Rada Dyrektorów Szkół Podstawowych i Liceów Ogólnokształcących powołana przez Ministra Edukacji.

Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu, przesunięcie terminu przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty na kwiecień pozwoli równomiernie rozłożyć obciążenie zarówno szkół, jak i jednostek systemu egzaminacyjnego. Jednocześnie nie będzie to miało negatywnego wpływu na przygotowanie uczniów do egzaminu. Przesunięcie nastąpi bowiem z pierwszej połowy maja na drugą połowę kwietnia (z wyjątkiem lat, w których w tym okresie będą przypadały święta Wielkiej Nocy). Z punktu widzenia uczniów nie będziemy więc mieli do czynienia ze znaczącym skróceniem okresu przygotowania do egzaminu. Szczególnie, że ilość materiału do opanowania określona w wymaganiach ogólnych i szczegółowych podstawy programowej kształcenia ogólnego została zredukowana o ok. 20 proc. Nie występuje więc zagrożenie niezrealizowania treści określonych w podstawie programowej dla poszczególnych przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty. Zmiana ma obowiązywać dopiero od roku szkolnego 2026/2027.