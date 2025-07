Za pobyt w domu pomocy społecznej trzeba płacić

Temat ponoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej budzi wiele emocji. Jest tak najczęściej w sytuacjach, gdy do ich poniesienia nie zostaje zobowiązany sam mieszkaniec domu, a osoby trzecie. Choć oczywiście obowiązujące przepisy obciążają tym obowiązkiem jedynie osoby najbliższe związane z mieszkańcem, to jednak różnorodność sytuacji, które się na tym tle rodzą jest ogromna i w wielu przypadkach wymaganie od konkretnych osób ponoszenia tego rodzaju kosztów jest najzwyczajniej sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Oczywiście najczęściej chodzi tu o przypadki, gdy krewni zostają zobowiązani do ponoszenia kosztów utrzymania osoby, z którą przez wiele lat nie mieli kontaktu albo wręcz osoby, która je we wcześniejszych latach – najczęściej w okresie dzieciństwa – skrzywdziła. Bywa jednak i tak, że do ponoszenia kosztów pobytu w domu pomocy społecznej są zobowiązani małoletni. To w ich imieniu o zmiany zaapelowała rzeczniczka praw dziecka.

Do ponoszenia opłat za pobyt w DPS jest zobowiązany szereg osób

Przypomnijmy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

1) mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,

2) małżonek, zstępni przed wstępnymi,

3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

W przypadku gdy mieszkaniec ponosi pełną odpłatność, ani małżonek, ani zstępni, ani wstępni, ani gmina nie mają obowiązku wnoszenia opłat. Takie brzmienie przepisów sprawia, że w praktyce często dochodzi do sytuacji, w których to właśnie małoletni zostają obciążeni obowiązkiem ponoszenia przedmiotowych opłat, nawet przed osobami pełnoletnimi. Oczywiście w takich przypadkach wiele zależy od relacji i stosunków panujących w rodzinie. Śmiało można powiedzieć, że tam, gdzie są one dobre i właściwe, na omawianym tle nie dochodzi do powstawania problemów. Jednak rzeczywistość nie jest niestety idealna i to dlatego sprawą zainteresowała się rzeczniczka praw dziecka, która zaapelowała do resortu rodziny o wprowadzenie w tym zakresie takich zmian, w wyniku których do ponoszenia odpłatności za pobyt osób bliskich w domu pomocy społecznej będą zobowiązane tylko osoby pełnoletnie.

Oni nie będą musieli płacić za pobyt członków rodziny w DPS

Zgodnie z deklaracją wiceszefowej MRPiPS, Katarzyny Nowakowskiej, przepisy zostaną w tym zakresie doprecyzowane, a po nowelizacji ma z nich wprost wynikać, że zobowiązani do ponoszenia odpłatności za pobyt osób bliskich w domu pomocy społecznej są tylko pełnoletni zstępni. Zdaniem resortu ta zmiana będzie miała jedynie charakter kosmetyczny, bo już teraz, mimo tego, że z przepisów nie wynika wprost, że małoletni zstępni nie są zobowiązani do ponoszenia odpłatności za pobyt osób bliskich w domu pomocy społecznej, to ośrodki pomocy społecznej w tego typu przypadkach korzystają z możliwości zastosowania zwolnienia przewidzianego w art. 64 ustawy o pomocy społecznej.

Resort poinformował, że rozważa wprowadzenie w ramach nowelizacji również innej zasady. Takiej, zgodnie z którą odpłatność za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej ponosiłaby osoba obdarowana nieruchomością, nabywca nieruchomości na podstawie umowy dożywocia lub ewentualnie innych umów, na mocy których nabycie własności nieruchomości następuje w zamian za opiekę.