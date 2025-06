Harmonogram roku szkolnego jest ważny dla uczniów i ich rodziców

Dopiero co wystartowały wakacje, ale znamy już harmonogram roku szkolnego 2025/2026. Co prawda nie daje on jeszcze w 100 proc. odpowiedzi na pytanie, jak będzie wyglądała organizacja pracy szkoły, do której uczęszcza konkretne dziecko, jednak pewien ogólny obraz już się rysuje. Można pokusić się o stwierdzenie, że jest on niekorzystny, choć oczywiście ocena tego ma charakter bardzo subiektywny, bo jedni rodzice cieszą się, gdy ich dzieci mają wolne i planują na ten czas rodzinne wyjazdy, a dla innych jest to kłopot, bo praca nie pozwala im na wyjazd, a dodatkowo musza zorganizować opiekę nad dzieckiem. Opierając się jednak na tym, jak wiele emocji wzbudza w dyskusji publicznej temat nieobecności dzieci w szkołach i zwalniania ich z lekcji w związku z rodzinnymi wyjazdami organizowanymi w trakcie roku szkolnego, można jednak skłaniać się do wniosku, że wolne w szkole jest tym, co cieszy nie tylko uczniów, ale i rodziców.

W roku szkolnym 2025/2026 zajęcia dydaktyczne rozpoczną się 1 września, który tym razem wypada wręcz idealnie, bo w poniedziałek. Potrwają one do 26 czerwca 2026 roku. Dni ustawowo wolne od pracy, weekendy, ferie i przerwy świąteczna dadzą łącznie 177 dni wolnych od zajęć dydaktycznych. Do tego dojdą jeszcze dni dyrektorskie, czyli dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, które dla szkół podstawowych mają wymiar 6 dni, a dla liceów i techników aż do 10.

Wyjątkowo niekorzystny układ roku szkolnego 2025/2026

Zimowa przerwa świąteczna potrwa w roku szkolnym 2025/2026 od 22 do 31 grudnia 2025 roku, a wiosenna od 2 do 7 kwietnia 2026 roku. Ferie zimowe po raz pierwszy odbędą się zgodnie z nowymi zasadami, czyli w trzech, a nie jak dotychczas czterech terminach:

od 19 stycznia do 1 lutego 2026 roku dla województw: mazowieckiego, pomorskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego;

od 2 do 15 lutego 2026 roku dla województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego, małopolskiego, opolskiego;

od 16 lutego do 1 marca 2026 roku dla województw: podkarpackiego, lubelskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, śląskiego.

Z kolei wakacje rozpoczną się 27 czerwca i potrwają jak zawsze do 31 sierpnia 2026 roku.

Dziś trudno prognozować w jaki sposób dyrektorzy szkół wykorzystają przysługujące im dni dyrektorskie, bo zwyczajowo są on wykorzystywane przede wszystkim w takich okresach, jak egzamin ósmoklasisty, czy egzaminy maturalne, a tych terminów Centralna Komisja Egzaminacyjna jeszcze nie ogłosiła. Z pewnością jednak część z tych dni zostanie wykorzystana w okresach, w których będzie możliwe stworzenie tzw. długich weekendów.

W 2025 roku 1 listopada wypada w sobotę, a 11 we wtorek. Z dużym prawdopodobieństwem więc również 10 listopada będzie w szkołach dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Z kolei 1 maja 2026 roku przypadnie w piątek, a 3 w niedzielę. Nie ma więc tu dużego pola do popisu, jeśli chodzi o przedłużenie dni wolnych. Boże Ciało wypadnie w czwartek 4 czerwca, a więc można się spodziewać, że również w piątek 5 czerwca wielu dyrektorów zdecyduje się wyznaczyć wolny dzień dyrektorski. W wielu szkołach dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych są również: Dzień Edukacji Narodowej (14 października 2025 roku przypada we wtorek), a także pierwszy dzień wiosny nazywany też Dniem Wagarowicza, jednak ten ostatni przypada w 2026 roku w sobotę. Może więc uczniowie będą mieli wolne w Dzień Dziecka (w 2026 roku przypada 1 poniedziałek), jednak tego dowiemy się dopiero we wrześniu, po rozpoczęciu roku szkolnego 2025/2026.