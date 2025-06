W ostatnim czasie internet obiegły nie do końca prawdziwe informacje dotyczące uchwalenia nowych regulacji, na podstawie których w każdym budynku mieszkalnym o określonej liczbie kondygnacji konieczne będzie zamontowanie windy. Nie do końca prawdziwe, bo owszem, przepisy zostały uchwalone i faktycznie wynika z nich obowiązek instalacji dźwigów osobowych w określonych rodzajach budynków, ale nowych. Przepisy te nie sprawią więc, że w najbliższym czasie trzeba będzie wyłożyć duże środki finansowe na instalację wind już istniejących obiektach.

Reklama

Obowiązek instalowania czujników dymu i czadu - nowe oszustwo

Z analogiczną sytuacją bazującą na półprawdzie mamy do czynienia również w przypadku obowiązku instalowania czujników dymu i czadu. W dniu 23 grudnia 2024 roku weszły w życie przepisy, które nałożyły obowiązek montażu w mieszkaniach i hotelach dwóch typów autonomicznych czujek: dymu i czadu. Mowa o znowelizowanych regulacjach rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Co się zmieniło dzięki tym przepisom? Inwestorów obciążył obowiązek wyposażenia w czujki dymu wszystkich mieszkań i pomieszczeń mieszkalnych w hotelach, z wyjątkiem lokali chronionych przez system sygnalizacji pożarowej. Z kolei w czujniki czadu (tlenku węgla) trzeba wyposażać te pomieszczenia, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, a więc np. kotłownie czy łazienki, w których są użytkowane bojlery gazowe. Obowiązek ten obejmuje jednak jedynie nowobudowane obiekty, a dla tych już istniejących przewidziano długi okres przejściowy, w którym muszą dostosować swoje nieruchomości do omawianych wymagań – obowiązek zainstalowania czujników czadu i dymu będzie ich obejmował dopiero od 1 stycznia 2030 roku.

Tak naciągacze działają na szkodę seniorów

Na czym więc polega problem? Chodzi o to, że na bazie znowelizowanych przepisów różne osoby podejmują próby wprowadzenia w błąd mieszkańców budynków wielomieszkaniowych, a w szczególności osób starszych, informując je o obowiązku zainstalowania wspomnianych urządzeń i jednocześnie oferując w tym zakresie swoje usługi. Na klatkach schodowych wielu bloków pojawiły się ogłoszenia o zmianie przepisów sformułowane w sposób sugerujący, że stanowią one oficjalną urzędową informację. Mieszkańcy niemający świadomości co do tego, że przepisy nie nakładają na nich obecnie w tym zakresie żadnych obowiązków, dokonują pochopnego zakupu urządzeń, które często nie spełniają wymaganych kryteriów, a ich ceny są zawyżone. I choć nie ma wątpliwości co do tego, że zakup tego rodzaju urządzeń jest dobrym posunięciem zwiększającym bezpieczeństwo, nawet jeśli przepisy na razie nie nakładają tego rodzaju obowiązku, to jednak należy dokonać go w sposób przemyślany, w tym m.in. sprawdzić atesty, certyfikaty i gwarancję urządzenia, a także porównać ceny sprzętu oferowanego na rynku.