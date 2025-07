Niższe ceny gazu od 1 lipca 2025 roku

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził w maju nową taryfę sprzedaży gazu ziemnego dla PGNiG Obrót Detaliczny (Grupa Orlen). Oznacza to, że od 1 lipca 2025 roku do 30 czerwca 2026 roku, cena gazu dla gospodarstw domowych, a także dla szpitali, szkół, przedszkoli i noclegowni, wyniesie 204,26 zł za megawatogodzinę (MWh). Jest to o 14,8 proc. mniej niż w poprzedniej taryfie.

Co obejmuje obniżka i ile można zaoszczędzić?

Warto zaznaczyć, że nowa, niższa cena dotyczy kosztu samego paliwa gazowego. Opłaty abonamentowe oraz stawki za dystrybucję gazu (transport do odbiorców) pozostają bez zmian. Obniżka cen gazu jest efektem korzystnej sytuacji na rynku hurtowym oraz utrzymującego się trendu spadkowego cen paliw.

Orlen szacuje, że dzięki nowym cenom, gospodarstwa domowe ogrzewające się gazem mogą zaoszczędzić nawet do 1000 zł rocznie. Znacznie większe oszczędności, sięgające kilkunastu tysięcy złotych, mogą odnotować wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, szkoły, przedszkola, żłobki i szpitale, które również są objęte obniżką. Klienci nie muszą podejmować żadnych działań, aby skorzystać z niższych cen – zostaną one automatycznie zastosowane w ich rachunkach.

Szczegółowe stawki cen gazu (netto, bez akcyzy) od 1 lipca 2025 roku

Zgodnie z zatwierdzoną taryfą PGNiG Obrót Detaliczny, od 1 lipca br.: