Osoby chorujące na cukrzycę mogą ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny, który ma za zadanie pomóc im w pokryciu części kosztów związanych z opieką. Kluczowym warunkiem jest uzyskanie odpowiedniego orzeczenia o niepełnosprawności. Świadczenie przysługuje niezależnie od dochodu i może być przyznane zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Warto również pamiętać, że prawo do zasiłku przyznawane jest na czas orzeczenia o niepełnosprawności lub na czas nieokreślony, jeśli spełnione są odpowiednie kryteria.

Czym jest zasiłek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny to świadczenie opiekuńcze, którego podstawą prawną jest ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.2024.0.323). Jego celem jest częściowe pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem opieki osobom, które z powodu niepełnosprawności nie są w stanie samodzielnie funkcjonować.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje następującym osobom:

dzieciom z orzeczeniem o niepełnosprawności,

osobom powyżej 16. roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

osobom powyżej 16. roku życia z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, jeśli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 lat,

osobom, które ukończyły 75 lat (automatyczne przyznanie).

Zasiłek pielęgnacyjny dla chorych na cukrzycę w 2025 r.

Pacjenci z cukrzycą typu 1 mogą ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny, jeśli spełnią dodatkowe warunki. Kluczowe znaczenie ma tu orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Orzeczenie o umiarkowanym stopniu może zostać przyznane w sytuacjach takich jak:

Powikłania narządowe – np. uszkodzenia wzroku, nerek czy układu krążenia.

Częste epizody kwasicy lub hipoglikemii – które wymagają stałej opieki lub nadzoru.

Niepełnosprawność dzieci – w przypadku najmłodszych pacjentów wystarczy orzeczenie o niepełnosprawności bez określania jej stopnia.

Zasiłek pielęgnacyjny a cukrzyca typu 2

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje osobom, które spełniają określone kryteria dotyczące stopnia niepełnosprawności, a nie konkretnych diagnoz. W przypadku cukrzycy typu 2 samo jej rozpoznanie nie wystarcza do uzyskania świadczenia. Konieczne jest wykazanie, że choroba znacząco wpływa na zdolność do samodzielnego funkcjonowania, co oznacza spełnienie poniższych warunków:

Dla osób powyżej 16. roku życia:

Muszą legitymować się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (np. w przypadku ciężkich powikłań cukrzycy typu 2, takich jak niewydolność nerek, utrata wzroku, neuropatia).

(np. w przypadku ciężkich powikłań cukrzycy typu 2, takich jak niewydolność nerek, utrata wzroku, neuropatia). W przypadku umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, cukrzyca musi zostać uznana za chorobę, która powstała przed ukończeniem 21. roku życia.

Dla dzieci do 16. roku życia:

Wystarczy orzeczenie o niepełnosprawności bez określania jej stopnia.

W praktyce, osoby z cukrzycą typu 2 rzadziej spełniają kryteria zasiłku pielęgnacyjnego, ponieważ powikłania tej choroby, powodujące znaczną niezdolność do samodzielnej egzystencji, są mniej częste niż w przypadku cukrzycy typu 1. Jeśli cukrzyca typu 2 prowadzi do poważnych powikłań, takich jak amputacje kończyn, utrata wzroku czy ciężkie uszkodzenia nerek, pacjent może ubiegać się o świadczenie na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności.

Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny dla chorych na cukrzycę? Kwota w 2025 r.

Obecna kwota świadczenia wynosi 215,84 zł miesięcznie i nie uległa zmianie w ramach ostatniej weryfikacji wysokości świadczeń w listopadzie 2024 r.

Czy zasiłek pielęgnacyjny jest waloryzowany?

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego w Polsce, wynosząca obecnie 215,84 zł miesięcznie, jest ustalana na mocy rozporządzenia i nie podlega corocznej waloryzacji. Zgodnie z przepisami weryfikacja świadczeń rodzinnych, w tym zasiłku pielęgnacyjnego, odbywa się co trzy lata. Ostatnia weryfikacja miała miejsce w 2024 roku, jednak nie przyniosła zmiany wysokości świadczenia. Kolejna weryfikacja planowana jest na 2027 rok, lecz nawet wtedy nie ma gwarancji podwyżki. Warto zaznaczyć, że brak regularnej waloryzacji powoduje, iż realna wartość zasiłku zmniejsza się w obliczu rosnącej inflacji i kosztów życia.

Czy zasiłek pielęgnacyjny jest opodatkowany?

Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem wolnym od opodatkowania i składek na ubezpieczenia społeczne. Oznacza to, że pełna kwota 215,84 zł trafia do beneficjenta. Nie jest również brany pod uwagę przy obliczaniu dochodu rodziny w kontekście innych świadczeń socjalnych, takich jak zasiłek rodzinny czy 500+. Dzięki temu wsparcie to pozostaje dostępne dla osób, które spełniają określone kryteria, niezależnie od ich sytuacji materialnej.

Jak złożyć wniosek o zasiłek pielęgnacyjny w przypadku cukrzycy?

Aby otrzymać zasiłek pielęgnacyjny, należy przejść przez formalny proces, który obejmuje w pierwszej kolejności złożenie wniosku do Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – odpowiedniego dla miejsca zamieszkania. Niezbędne będzie też przedłożenie dokumentów medycznych, które potwierdzą nasz stan zdrowia.

Jakie dokumenty należy złożyć wraz z wnioskiem o zasiłek pielęgnacyjny?

Aby ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny, niezbędne jest dostarczenie kompletu dokumentów do właściwego urzędu lub ośrodka pomocy społecznej. Wymagane dokumenty to:

Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny – dostępny w urzędach gminy lub na stronach internetowych.

Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności – wydane przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Zaświadczenie lekarskie – potwierdzające stan zdrowia osoby ubiegającej się o świadczenie.

Dokument potwierdzający tożsamość – w przypadku składania wniosku w imieniu osoby niepełnosprawnej, konieczne jest przedstawienie pełnomocnictwa.

Dodatkowe dokumenty medyczne – takie jak historia leczenia, wyniki badań lub zaświadczenia od specjalistów, np. diabetologa.

Dokumenty należy złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty lub w formie elektronicznej, korzystając z platformy ePUAP. Zespół wydaje decyzję na podstawie przedstawionych dokumentów i ewentualnego badania osoby ubiegającej się o świadczenie.

Kiedy zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje?

Pamiętajmy, że są sytuacje, kiedy - pomimo spełniania kryteriów przyznania zasiłku pielęgnacyjnego - nie otrzymamy świadczenia. Prawo wyklucza wypłatę zasiłku pielęgnacyjnego w określonych przypadkach, takich jak:

Dodatek pielęgnacyjny: osoba uprawniona do dodatku pielęgnacyjnego nie może otrzymywać zasiłku.

osoba uprawniona do dodatku pielęgnacyjnego nie może otrzymywać zasiłku. Całodobowa opieka w instytucji: świadczenie nie przysługuje osobom przebywającym w domach opieki, gdzie zapewniona jest całodobowa opieka.

świadczenie nie przysługuje osobom przebywającym w domach opieki, gdzie zapewniona jest całodobowa opieka. Świadczenia zagraniczne: jeśli członek rodziny otrzymuje analogiczne świadczenie za granicą, zasiłek pielęgnacyjny w Polsce nie zostanie przyznany.

Zasiłek pielęgnacyjny dla chorych na cukrzycę: na jak długo?

Świadczenie dla chorych na cukrzycę jest przyznawane na czas nieokreślony, o ile orzeczenie o niepełnosprawności ma charakter stały. Jeśli orzeczenie zostało wydane na czas określony, zasiłek przysługuje do końca miesiąca, w którym wygasa ważność orzeczenia. W przypadku zmian w stanie zdrowia lub wygaśnięcia orzeczenia konieczne jest ponowne przeprowadzenie procedury.

215 zł miesięcznie dla chorych na cukrzycę. Podsumowanie

Zasiłek pielęgnacyjny to wprawdzie niewysoka, ale regularna forma wsparcia finansowego dla osób, które z powodu niepełnosprawności wymagają opieki. Pacjenci z cukrzycą mogą również z niego skorzystać, jeśli spełnią określone warunki, takie jak uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności. Świadczenie w wysokości 215,84 zł miesięcznie jest przyznawane niezależnie od dochodów rodziny i może być wsparciem w pokrywaniu dodatkowych kosztów związanych z opieką nad osobami chorymi. Pamiętaj, aby zadbać o kompletną dokumentację oraz pilnować terminów składania wniosków.