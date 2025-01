Renta z tytułu niezdolności do pracy to wsparcie dla tych osób, które z powodu choroby nie są w stanie zarabiać na swoje utrzymanie. Świadczenie to, przyznawane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), wynosi obecnie 1780,96 zł dla osób całkowicie niezdolnych do pracy i w marcu 2025 roku zostanie podwyższone. W artykule wyjaśniamy, kto może ubiegać się o rentę, jakie choroby kwalifikują się na liście oraz jakie formalności trzeba spełnić.

Reklama

Renta z tytułu niezdolności do pracy - podstawowe zasady

Renta z tytułu niezdolności do pracy to regularne świadczenie wypłacane przez ZUS osobom, które z powodu stanu zdrowia utraciły możliwość wykonywania pracy zarobkowej i nie rokują odzyskania tej zdolności po przekwalifikowaniu.

Całkowicie niezdolną do pracy uznaje się osobę, która nie może wykonywać żadnej pracy.

uznaje się osobę, która nie może wykonywać żadnej pracy. Częściowo niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do pracy zgodnej z posiadanymi kwalifikacjami.

do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do pracy zgodnej z posiadanymi kwalifikacjami. W szczególnych przypadkach orzeka się niezdolność do samodzielnej egzystencji, gdy osoba wymaga stałej opieki i pomocy.

Niezdolność do pracy orzeka się na okres nie dłuższy niż 5 lat. Można ją jednak orzec na okres dłuższy niż 5 lat, jeżeli według wiedzy medycznej nie ma rokowań odzyskania zdolności do pracy przed upływem tego okresu.

Ile wynosi renta z tytułu niezdolności do pracy? Kwota obecna i po waloryzacji

Na początku 2025 roku wysokość renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi 1 780,00 zł brutto, natomiast renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy to 1 335,72 zł brutto. Pełen wykaz kwot świadczeń z ZUS znajdziesz tutaj.

Kwoty netto:

Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (brutto 1 780,00 zł) :

: Składka zdrowotna (9%): 160,20 zł

Kwota netto (po odjęciu składki zdrowotnej): 1 619,80 zł

Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy (brutto 1 335,72 zł) :

: Składka zdrowotna (9%): 120,21 zł

Kwota netto (po odjęciu składki zdrowotnej): 1 215,51 zł

Prognozowana waloryzacja w marcu 2025:

Według aktualnych prognoz, wskaźnik waloryzacji wyniesie 5,82%. Oznacza to, że:

Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrośnie o około 103,56 zł brutto , osiągając kwotę 1 883,56 zł brutto .

wzrośnie o około , osiągając kwotę . Składka zdrowotna (9%): 169,52 zł

Kwota netto: 1 714,04 zł

Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrośnie o około 77,71 zł brutto , osiągając kwotę 1 413,43 zł brutto .

wzrośnie o około , osiągając kwotę . Składka zdrowotna (9%): 127,21 zł

Kwota netto: 1 286,22 zł

Ostateczne wartości waloryzacji zostaną potwierdzone po publikacji wskaźnika w lutym 2025 roku.

Kto może ubiegać się o rentę z ZUS?

Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje osobom, które z powodu swojego stanu zdrowia utraciły możliwość zarabiania na swoje utrzymanie. Aby otrzymać rentę, należy spełnić następujące warunki:

Posiadać orzeczenie o niezdolności do pracy : wydane przez lekarza orzecznika ZUS lub komisję lekarską. To oznacza, że należy być uznanym za całkowicie lub częściowo niezdolnym do pracy.

: wydane przez lekarza orzecznika ZUS lub komisję lekarską. To oznacza, że należy być uznanym za całkowicie lub częściowo niezdolnym do pracy. Posiadać wymagany staż pracy : odpowiedni do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy. Trzeba posiadać wymagany okres składkowy i nieskładkowy.

: odpowiedni do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy. Trzeba posiadać wymagany okres składkowy i nieskładkowy. Udowodnić powstanie niezdolności do pracy w okresie objętym ubezpieczeniem lub nie później niż 18 miesięcy po jego zakończeniu.

Jeśli niezdolność do pracy wynika z wypadku w drodze do pracy lub z pracy, wymóg okresu składkowego i nieskładkowego nie obowiązuje.

Minimalny wymagany okres składkowy i nieskładkowy wynosi:

1 rok dla osób przed 20. rokiem życia,

2 lata dla osób w wieku 20-22 lata,

3 lata dla osób w wieku 22-25 lat,

4 lata dla osób w wieku 25-30 lat,

5 lat dla osób po 30. roku życia (w ciągu ostatnich 10 lat przed zgłoszeniem wniosku).

Jakie choroby uprawniają do renty? Lista 2025

Podstawą do orzeczenia o niezdolności do pracy jest zaświadczenie lekarskie i orzeczenie lekarskie ZUS. Szczegóły dotyczące kwalifikacji chorób w kontekście orzecznictwa o niezdolności do pracy zawiera rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 sierpnia 2008 roku, w którym zawarte są szczegółowe kryteria oceniania stanu zdrowia osoby ubiegającej się o rentę. W przypadku szczególnych chorób, które mają charakter rzadki lub bardzo skomplikowany, konieczne może być również przedstawienie opinii specjalistycznych.

Lista chorób i schorzeń, które mogą prowadzić do przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy, jest długa i różnorodna. W skrócie można wskazać na następujące grupy chorób, które mogą powodować niezdolność do pracy:

1. Choroby układu nerwowego

Epilepsja

Choroba Parkinsona

Stany po udarach mózgu

Choroby demencyjne (np. choroba Alzheimera)

Stwardnienie rozsiane

Uszkodzenia rdzenia kręgowego

2. Choroby układu mięśniowo-szkieletowego

Choroby zwyrodnieniowe stawów (np. choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa)

Dyskopatia

Urazy kręgosłupa

Amputacje kończyn

3. Choroby serca i układu krążenia

Niewydolność serca

Choroba wieńcowa

Zawał serca

Nadciśnienie tętnicze

4. Choroby układu oddechowego

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)

Astma oskrzelowa

Mukowiscydoza

5. Choroby psychiczne

Depresja

Zaburzenia lękowe

Schizofrenia

Stany maniakalne

6. Choroby nowotworowe

Nowotwory złośliwe różnych narządów (np. rak płuc, rak piersi, rak jelita grubego)

7. Choroby metaboliczne

Cukrzyca w zaawansowanym stadium

Choroby tarczycy

Zespół metaboliczny

8. Choroby endokrynologiczne

Choroby przysadki mózgowej

Choroby nadnerczy

9. Choroby przewodu pokarmowego

Choroba Leśniowskiego-Crohna

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego

10. Choroby zakaźne

Przewlekłe zakażenia (np. wirusowe zapalenie wątroby, HIV/AIDS)

Uszczerbek na zdrowiu w wyniku długotrwałych chorób zakaźnych

Rodzaje rent: stała, okresowa i szkoleniowa

ZUS oferuje kilka rodzajów rent w zależności od charakteru niezdolności do pracy:

Renta stała : przyznawana, gdy niezdolność do pracy jest trwała.

: przyznawana, gdy niezdolność do pracy jest trwała. Renta okresowa : przysługuje, gdy niezdolność do pracy ma charakter czasowy. Po upływie okresu określonego w decyzji można złożyć wniosek o jej przedłużenie.

: przysługuje, gdy niezdolność do pracy ma charakter czasowy. Po upływie okresu określonego w decyzji można złożyć wniosek o jej przedłużenie. Renta szkoleniowa: dla osób, które wymagają przekwalifikowania zawodowego z powodu utraty zdolności do wykonywania dotychczasowego zawodu. Wynosi 75% podstawy wymiaru renty i jest przyznawana na 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia do 30 miesięcy. renty szkoleniowej, która wynosi 75% podstawy wymiaru renty.

Każdy rodzaj renty wymaga przejścia procedury orzeczniczej oraz regularnych kontroli stanu zdrowia.

Jak złożyć wniosek o rentę? Procedura krok po kroku

Proces ubiegania się o rentę rozpoczyna się od złożenia wniosku w ZUS. Oto najważniejsze kroki to:

Zgromadzenie dokumentacji medycznej potwierdzającej stan zdrowia.

Wypełnienie wniosku o rentę (formularz ZUS Rp-1).

Dołączenie dokumentów potwierdzających okresy składkowe i nieskładkowe.

Poddanie się badaniom przez lekarza orzecznika ZUS lub komisję lekarską.

W przypadku pozytywnej decyzji, renta jest wypłacana na wskazany okres. W razie odmowy możliwe jest odwołanie się do sądu.