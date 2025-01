W 2025 roku emeryci i renciści będą mieli możliwość ubiegania się o zwrot nadpłaconego podatku dochodowego za 2024 rok. Kwoty zwrotu są różne i zależą m.in. od dochodów seniorów. Ostateczny termin składania deklaracji PIT to 30 kwietnia 2025 roku. Do tego czasu warto dokładnie zapoznać się z zasadami składania rozliczeń podatkowych, by uzyskać jak najwyższe kwoty zwrotu.

Zwrot podatku dla emerytów - jak to działa?

W Polsce każdy ma prawo do kwoty wolnej od podatku wynoszącej 30 000 zł rocznego dochodu. Oznacza to, że osoby zarabiające poniżej tej kwoty nie powinny płacić podatku dochodowego. Jednak w ciągu roku od emerytur automatycznie potrącane są zaliczki na podatek dochodowy. Pod koniec roku okazuje się, że emeryt, którego dochód nie przekroczył 30 000 zł, może odzyskać te zaliczki w całości. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym, seniorzy powinni uwzględnić w zeznaniu wszystkie otrzymane świadczenia, w tym dodatkowe emerytury.

Zwrot podatku przysługuje:

osobom, których roczne dochody nie przekroczyły 30 tysięcy złotych.

seniorom korzystającym z ulg podatkowych, takich jak ulga rehabilitacyjna czy ulga na internet.

Wysokość zwrotu zależy od łącznych dochodów i wynosi od kilkudziesięciu do kilkuset złotych.

Jakie kwoty można odzyskać?

Wysokość zwrotu podatku dla emerytów zależy od ich miesięcznego dochodu brutto. Chcąc ustalić dokładną kwotę, najlepiej sprawdzić szczegółowe obliczenia w PIT-40A, który ZUS przesyła emerytom, a następnie porównać je z rocznym limitem kwoty wolnej od podatku. Przykładowe kwoty zwrotu wyglądają następująco:

Emerytura 2 400 zł : zwrot wynosi około 404 zł.

: zwrot wynosi około 404 zł. Emerytura 2 000 zł : zwrot wynosi około 308 zł.

: zwrot wynosi około 308 zł. Emerytura 1 500 zł : zwrot wynosi około 188 zł.

: zwrot wynosi około 188 zł. Emerytura 1 200 zł : zwrot wynosi około 116 zł.

: zwrot wynosi około 116 zł. Emerytura 1 000 zł: zwrot wynosi około 68 zł.

Osoby, których świadczenie przekracza 2 500 zł brutto, nie otrzymają zwrotu podatku. Kwoty takie jak 404 zł, 188 zł czy 68 zł to wynik sumowania podatku pobranego w ciągu roku oraz uwzględnienia różnych ulg i zaokrągleń. Pamiętajmy, że podane wyżej kwoty zwrotu podatku dla emerytów są zgodne z aktualnymi przepisami, ale stanowią orientacyjne wartości dla osób, które w 2024 roku nie przekroczyły kwoty wolnej od podatku i pobierały zaliczki na podatek dochodowy. Aby uzyskać dokładne informacje, zaleca się skorzystanie z kalkulatorów podatkowych lub konsultację z doradcą podatkowym.

Wpływ trzynastej i czternastej emerytury na zwrot podatku

Trzynasta oraz czternasta emerytura stanowią istotny element dochodów wielu seniorów, jednak w kontekście obliczania podatku ich wysokość może wpłynąć na możliwość uzyskania zwrotu. Warto zauważyć, że choć te świadczenia są zwolnione z podatku dochodowego, to jednak wchodzą one w skład całkowitych dochodów emeryta. W związku z tym ich obecność w rocznych dochodach może spowodować, że przekroczenie 30 tys. zł dochodu skutkować będzie utratą prawa do pełnego zwrotu. Dlatego też, w przypadku otrzymywania trzynastej i czternastej emerytury, seniorzy powinni rozważyć możliwość zmniejszenia innych dochodów (o ile to się, oczywiście, opłaca) bądź skorzystania z ulg podatkowych, by nie przekroczyć tego limitu.

Ulgi podatkowe dla seniorów - jak zwiększyć kwotę zwrotu?

Seniorzy w 2025 roku mają dostęp do szeregu ulg podatkowych, które mogą zwiększyć kwotę zwrotu:

Ulga rehabilitacyjna :

: Dotyczy wydatków na leczenie, rehabilitację oraz zakup leków i sprzętu medycznego.

Seniorzy z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą odliczyć koszty przekraczające 100 zł miesięcznie.

Ulga na internet :

: Można odliczyć do 760 zł rocznie przez dwa lata z rzędu.

Ulga dotyczy tylko tych, którzy wcześniej jej nie wykorzystali.

Ulga odsetkowa :

: Obejmuje odsetki od kredytu mieszkaniowego zaciągniętego przed 2007 rokiem.

Maksymalna kwota kredytu objętego ulgą wynosi 325 990 zł.

Ulga od darowizn :

: Seniorzy mogą odliczyć darowizny na cele charytatywne do 6% rocznego dochodu.

Ulga termomodernizacyjna :

: Dotyczy wydatków na modernizację domów jednorodzinnych, do kwoty 53 000 zł.

Jak złożyć deklarację PIT i otrzymać zwrot podatku?

Deklaracje podatkowe za 2024 rok można składać od 15 lutego do 30 kwietnia 2025 roku. Proces ten może przebiegać tradycyjnie lub drogą elektroniczną.

Deklaracje online: zwrot podatku następuje w ciągu 45 dni. Podatnicy wysyłający rozliczenie PIT online za 2024 r. już 15 lutego 2025 r., powinni otrzymać zwrot podatku nie później niż 2 kwietnia 2025 r.

Deklaracje papierowe: czas oczekiwania wynosi do 90 dni, co oznacza, że zwrot trafi na konto nawet pod koniec lipca.

Kluczowe kroki przy składaniu PIT-u obejmują zgromadzenie dokumentów potwierdzających dochody i wydatki, staranność w wypełnianiu formularza, aby uniknąć błędów oraz skorzystanie z dostępnych ulg podatkowych, które zwiększą kwotę zwrotu.