Wielu seniorów nie zdaje sobie sprawy z przysługujących im praw. Jednym z nich jest możliwość uzyskania specjalnego świadczenia, wynoszącego obecnie 258 zł miesięcznie. To istotne wsparcie dla emerytów, którzy kiedyś pełnili ważną służbę na rzecz społeczeństwa. Wyjaśniamy, kto może skorzystać z tego dodatku, jakie warunki trzeba spełnić i jak złożyć wniosek.

Kto może otrzymać świadczenie ratownicze? [KRYTERIA 2025]

Świadczenie ratownicze (inaczej - dodatek ratowniczy) zostało wprowadzone ustawą z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku ratowniczym dla strażaków-ochotników i członków innych służb ratowniczych. Ustawa określa szczegółowe warunki, jakie muszą spełnić beneficjenci, procedurę ubiegania się o dodatek oraz zasady jego wypłaty. Aby ubiegać się o dodatek ratowniczy, należy spełnić określone kryteria:

być byłym strażakiem Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) lub ratownikiem górskim,

wykazać określony staż służby:

mężczyźni – co najmniej 25 lat czynnego uczestnictwa w akcjach ratowniczo-gaśniczych,

kobiety – minimum 20 lat aktywności ratowniczej,

osiągnąć wiek:

kobiety – 60 lat,

mężczyźni – 65 lat.

Ponadto, niezbędne jest udokumentowanie aktywności ratowniczej, szczególnie przed 2011 rokiem. Odpowiednie zaświadczenia lub oświadczenia świadków są kluczowe dla pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Pamiętajmy, że przy naliczaniu okresów czynnego uczestnictwa w działaniach ratowniczych nie jest wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat.

Proces ubiegania się o świadczenie ratownicze jest prosty, ale wymaga zgromadzenia odpowiedniej dokumentacji. Kroki postępowania:

Wniosek należy złożyć u komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej (PSP).

należy złożyć u komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej (PSP). Do wniosku dołącz dokumenty potwierdzające udział w akcjach ratowniczych:

zaświadczenia z PSP,

oświadczenia świadków (jeśli służba miała miejsce przed 2011 rokiem).

W przypadku okresu sprzed 2011 roku, wymagane jest oświadczenie trzech świadków, w tym co najmniej jednej osoby pełniącej funkcję publiczną lub zatrudnionej w administracji samorządowej. Wiarygodność orzeczeń świadków musi zostać potwierdzona przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Decyzja dotycząca przyznania świadczenia jest przekazywana w formie pisemnej, a postępowanie w tej sprawie powinno zostać zakończone w ciągu maksymalnie 60 dni od daty złożenia wniosku. Wnioskodawca ma również prawo do odwołania się od decyzji do odpowiedniego komendanta wojewódzkiego PSP.

Ile wynosi świadczenie ratownicze w 2025 roku? [KWOTA]

Obecna kwota świadczenia ratowniczego wynosi 258 zł miesięcznie, co w skali roku daje 3096 zł. Zgodnie z ustawą waloryzacja tego świadczenia odbywa się corocznie w marcu. W 2025 roku wskaźnik waloryzacji wyniesie co najmniej 5,82%, zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów z ubiegłego roku. Niewykluczone jednak, że będzie wyższy – ministra rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk postulowała podniesienie wskaźnika waloryzacji do 8,55%.

Jeśli waloryzacja zostanie przeprowadzona według wskaźnika 5,82%, miesięczna kwota dodatku wzrośnie do około 273 zł (258 zł × 1,0582 = 273,00 zł). W skali roku emeryci otrzymają wówczas 3276 zł (273 zł × 12 miesięcy).

(258 zł × 1,0582 = 273,00 zł). W skali roku emeryci otrzymają wówczas (273 zł × 12 miesięcy). W przypadku wyższego wskaźnika waloryzacji, na poziomie 8,55%, dodatek wyniesie około 280 zł miesięcznie (258 zł × 1,0855 = 280,08 zł). Roczna kwota wsparcia wzrośnie w takim przypadku do 3360 zł (280 zł × 12 miesięcy).

Waloryzacja świadczeń jest istotnym mechanizmem ochrony seniorów przed skutkami inflacji, a proponowany wyższy wskaźnik waloryzacji w 2025 roku byłby dużym wsparciem finansowym dla osób uprawnionych do dodatku ratowniczego. Niezależnie od przyjętego wskaźnika, dodatek ten nadal będzie wypłacany niezależnie od wysokości zasadniczej emerytury i innych świadczeń.

Świadczenie ratownicze jest wypłacane do 15. dnia każdego miesiąca, niezależnie od wysokości emerytury podstawowej czy innych dodatków otrzymywanych przez beneficjenta. To oznacza że na konta seniorów pieniądze powinny trafić najpóźniej do środy - 15 stycznia.

Świadczenie ratownicze wypłaca Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA). To właśnie ten organ odpowiada za realizację wypłat dodatku ratowniczego na konta uprawnionych seniorów.

Statystyki i popularność świadczenia

Z danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wynika, że od stycznia do października 2023 roku złożono 112 791 wniosków o świadczenie ratownicze. Spośród nich:

112 106 wnioskodawców otrzymało świadczenie,

37 osób odwołało się od decyzji negatywnej,

18 odwołań zostało rozpatrzonych pozytywnie.

Najwięcej wniosków wpłynęło z województw mazowieckiego, wielkopolskiego i lubelskiego. Dane te pokazują rosnące zainteresowanie świadczeniem, które jest realnym wsparciem finansowym dla seniorów.