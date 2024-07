Chodzi o wyliczenia think tanku CenEA - Centrum Analiz Ekonomicznych. Autorzy analiz policzyli zarówno korzyści dla pobierających rentę wdowią jak również koszty dla budżetu państwa.

Reklama

Renta wdowia – wysokość świadczenia

O podsumowanie pokusili się dziennikarze portalu money.pl. Wyliczenia pokazują, o ile wyższe niż dziś byłyby dochody wdowy lub wdowca po śmierci małżonka. Porównano świadczenie w wersji przyjętej przez Sejm z założeniami projektu obywatelskiego. Małżeństwa zostały podzielone na 10 grup decylowych w zależności od poziomu dochodu rozporządzalnego. Dla pierwszego decyla przyjęto dochód pary do 3625 zł, a dla dziesiątego powyżej 11343 zł.

Reklama

Według przepisów przyjętych przez Sejm największe korzyści z renty wdowiej odniosą osoby z 7. grupy decylowej (łączny dochód pary przed śmiercią małżonka zawierał się w granicach między 7334 a 8181 zł) – wyniosą one 470 zł miesięcznie. Co ciekawe, różnice między 7. a 3. decylem nie przekraczają 210 zł. Znacznie większe były zawarte w projekcie obywatelskim, w którym największe profity były przypisane najlepiej zarabiającym. Największe miesięczne korzyści uzyskają osoby z 9. decyla – 1267 zł. Różnica między 9. i 2. decylem to 750 zł.

Renta wdowia – koszty dla budżetu

Wersja ustawy o rencie wdowiej uchwalona przez Sejm ogranicza wysokość świadczenia dla dobrze zarabiających, ale dzięki temu będzie tańsza dla budżetu państwa. Analitycy CenEA wyliczyli, że mają one wynieść około 11 mld zł, podczas gdy w wersji „obywatelskiej” miało to być aż 26,9 mld zł.

Ministerstwo Finansów prognozuje, że koszty będą wyższe – mają zamknąć się w przedziale 11,9-15,8 mld zł.

Renta wdowia a ryzyko ubóstwa

Przeanalizowano również, jak skuteczne powinno być nowe rozwiązanie w ograniczaniu skali ubóstwa. Okazało się, że przyjęte przez Sejm rozwiązania chronią lepiej wdowy i wdowców przed ubóstwem niż renta rodzinna, ale słabiej niż renta wdowia w kształcie z projektu obywatelskiego. Nowe świadczenie zwiększa ryzyko pojawienia się ubóstwa do 13,6 proc., podczas gdy w przypadku renty rodzinnej to 19,8 proc.