W przypadku wielu dodatków i ekwiwalentów emerytalnych należy złożyć specjalne wnioski o ich przyznanie oraz dokumenty potwierdzające bycie uprawnionym do pobierania świadczenia. Warto zaznaczyć, że niektóre świadczenia należą się w Polsce już po osiągnięciu ustawowego wieku emerytalnego, ale inne dopiero po ukończeniu 75. roku życia. Oto najważniejsze dodatki i ekwiwalenty do emerytur:

Najpopularniejszym dodatkiem do emerytury jest dodatek pielęgnacyjny. Oto najważniejsze warunki jego przyznawania:

Na wniosek emeryta: ZUS przyzna dodatek pielęgnacyjny, jeśli komisja lekarska ZUS stwierdzi, że senior jest całkowicie niezdolny do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. Wymagane jest zaświadczenie o stanie zdrowia (druk OL-9), które wypełnia lekarz prowadzący nie później niż miesiąc przed złożeniem wniosku.

Automatycznie dla osób powyżej 75 lat: osoby te otrzymają dodatek pielęgnacyjny bez względu na stan zdrowia, bez konieczności składania zaświadczenia. ZUS przyznaje ten dodatek z urzędu.

Jest jeden wyjątek: dodatek pielęgnacyjny nie jest przyznawany osobom przebywającym w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub pielęgnacyjno-opiekuńczym powyżej 2 tygodni w miesiącu.

Od 1 marca 2023 dodatek pielęgnacyjny wynosi 330,07 zł i jest waloryzowany wraz z emeryturami i rentami.

Inne dodatki do emerytur i rent

Dodatek dla weterana poszkodowanego:

Przysługuje osobom poszkodowanym podczas działań poza granicami kraju. Weteranem poszkodowanym jest osoba, która na podstawie skierowania brała udział w działaniach poza granicami państwa (np. w misji pokojowej lub stabilizacyjnej) i doznała uszczerbku na zdrowiu w następstwie wypadku pozostającego w związku z tymi działaniami albo choroby nabytej podczas wykonywania tych działań, gdy z ich tytułu przyznano jej świadczenia odszkodowawcze.

Kwota : Zależna od procentu uszczerbku na zdrowiu (od 10 do 80% najniższej emerytury).

: Zależna od procentu uszczerbku na zdrowiu (od 10 do 80% najniższej emerytury). Podstawa obliczeń: Kwota najniższej emerytury.

Dodatek kombatancki i kompensacyjny:

Przysługuje kombatantom, ofiarom represji oraz wdowom/wdowcom po nich.

Kwota : Dodatek kombatancki - 330,07 zł; Dodatek kompensacyjny - 49,51 zł (15% dodatku kombatanckiego).

: Dodatek kombatancki - 330,07 zł; Dodatek kompensacyjny - 49,51 zł (15% dodatku kombatanckiego). Waloryzacja: coroczna.

Dodatek dla deportowanych:

Przysługuje osobom deportowanym do pracy przymusowej i osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR.

Kwota : Od 16,55 zł do 330,07 zł.

: Od 16,55 zł do 330,07 zł. Waloryzacja: Podwyższane corocznie wraz z waloryzacją świadczeń.

Dodatek dla przymusowo zatrudnianych:

Przysługuje byłym żołnierzom przymusowo zatrudnianym przed 1960 rokiem.

Kwota : 330,07 zł.

: 330,07 zł. Waloryzacja: Podwyższane corocznie wraz z waloryzacją świadczeń.

Dodatek za tajne nauczanie:

Przysługuje nauczycielom spełniającym odpowiednie warunki.

Kwota : 294,39 zł.

: 294,39 zł. Waloryzacja: Podwyższenie przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent, od miesiąca, w którym jest przeprowadzana waloryzacja

Dodatek dla cywilnych ofiar wojny:

Przysługuje cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych.

Kwota : Równa wysokości renty socjalnej (obecnie 1 780,96 zł).

: Równa wysokości renty socjalnej (obecnie 1 780,96 zł). Waloryzacja : coroczna.

: coroczna. Dodatkowy dodatek pielęgnacyjny: Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji otrzymują 50% więcej.

Ryczałty i ekwiwalenty do emerytur

Ryczałt energetyczny. Przysługuje kombatantom i wdowom po żołnierzach. Otrzymanie dodatku wymaga złożenia wniosku. Aktualnie wynosi on 299,82 zł.

Ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla. Przysługuje on osobom, które uzyskały emeryturę i rentę przed 1 stycznia 2007 r. i były wtedy uprawnione do bezpłatnego węgla z kopalń całkowicie zlikwidowanych – wliczając w to wdowy, wdowców i sieroty mające ustalone prawo do renty rodzinnej. Ekwiwalent przyznawany jest na wniosek.

W podobny sposób i dla podobnych uprawnionych przyznawany jest ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych

Ekwiwalent pieniężny dla byłych pracowników kolejowych. Chodzi o pracowników kolei i tzw. Deputat węglowy. Przysługuje także członkom rodziny byłego pracownika kolejowego, którzy pobierają po nim rentę rodzinną. By go otrzymać, należy złożyć wniosek.