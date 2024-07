Ciężki II kwartał

W ciągu trzech miesięcy do czerwca produkt krajowy brutto spadł o 0,8 proc. w ujęciu kwartalnym. Ciążą na nim również słabe dane za kwiecień, jak poinformował w poniedziałek Statistics Sweden, nie podając szczegółów. Mediana prognoz w badaniu Bloomberga zakładała, że ​​PKB pozostanie niezmienione.

Obniżka stóp nie pomogła

Dane wskazują, że początkowa obniżka stóp procentowych przez bank centralny kraju nie wystarczy, aby pobudzić oczekiwane ożywienie gospodarcze w największym państwie nordyckim. Ekonomista Handelsbanken, Anders Bergvall, powiedział, że wstępne szacunki należy traktować „z pewnym dystansem”, podczas gdy „podstawowym trendem jest ciągła stagnacja z pierwszej połowy roku z powodu słabego popytu krajowego”.

Wzrost gospodarczy przyspieszył

Zauważył jednak, że istnieją oznaki, że wzrost gospodarczy przyspieszył pod koniec kwartału, a w czerwcu odnotowano wzrost o 0,9 proc., a „wskaźniki nastrojów sugerują, że wzrost gospodarczy się odbija”.

Niższe koszty pożyczek

Szwedzki bank centralny jako jeden z pierwszych od czasu pandemii rozpoczął obniżanie stopy referencyjnej w maju. Oczekuje się, że łagodzenie zostanie wznowione w szybszym tempie w drugiej połowie roku, ponieważ urzędnicy wskazali, że mogą obniżyć koszty pożyczek nawet o 75 punktów bazowych przed końcem roku.

„Istnieje niewiele wewnętrznych powodów, dla których Riksbank powinien trzymać nogę na hamulcu” – powiedział Torbjorn Isaksson, główny analityk Nordea Bank Abp, w komentarzu na temat wskaźnika PKB.

Pobudzić popyt wewnętrzny

Oczekuje, że Riksbank obniży koszty pożyczek na swoim spotkaniu w przyszłym miesiącu, po czym nastąpią trzy kolejne obniżki, tak by do końca roku stopa referencyjna wyniosła 2,75 proc. Zapewniłoby to bardzo potrzebną ulgę konsumentom, którzy ograniczyli wydatki, a także firmom budowlanym, które prawie zaprzestały budowy domów, gdy popyt osłabł, a koszty wzrosły.

Budownictwo mieszkaniowe również słabe

Po ostrożnych oznakach ożywienia, wskaźnik rozpoczynania budów domów publikowany przez dostawcę danych Byggfakta ponownie osłabł w ostatnich miesiącach, co pokazuje, że rodzące się ożywienie w budownictwie mieszkaniowym pozostaje kruche.