Igrzyska olimpijskie w Paryżu powoli odchodzą w zapomnienie. Teraz na obiektach sportowych stolicy Francji pojawią się uczestnicy paraolimpiady, ale oznaki korzyści, jakie igrzyska przynoszą francuskiej gospodarce już są widoczne. Tłumy turystów, którzy przybywali na obiekty sportowe i wypełniali paryskie kawiarnie i bary, napędziły sektor usług. Jak podał Bloomberg, według indeksu Purchasing Managers’ Index firmy S&P Global w sierpniu usługi rozwijały się najszybciej od ponad dwóch lat.

Reklama

Bloomberg Economics przewiduje, że igrzyska zapewnią wzrost francuskiego produktu krajowego brutto w trzecim kwartale o 0,3 punktu procentowego. Analityczka Eleonora Mavroeidi uważa, że wzrost ten możliwy był głównie dzięki wyższej konsumpcji biletów, transmisji i usług związanych z podróżami. Dodała jednak, że efekt ten będzie tymczasowy, a wzrost gospodarczy gwałtownie zwolni w 4 kw. tego roku.

Brytyjski przykład potwierdza szacunki

Reklama

Wzrost PKB Francji wywołany efektem igrzysk jest podobny do tego z poprzednich letnich Olimpiad. Według szacunków Bloomberg Economics wzrosty PKB po tamtych imprezach wahały się od około 0,1 do 0,4 punktu procentowego. W sierpniu 2012 r., podczas igrzysk w Londynie, brytyjski PMI usług wzrósł, a gospodarka od razu odnotowała wzrost o około 0,2 punktu procentowego, pokazały w tamtym czasie szacunki ONS (Office for National Statistics), brytyjskiego organu administracji rządowej zajmującego się zbieraniem i udostępnianiem informacji statystycznych.

Wzrost ten sugerował, że „Igrzyska Olimpijskie i Paraolimpijskie mogły mieć pozytywny i znaczący wpływ na wzorce wydatków gospodarstw domowych”, powiedział wówczas ONS. Ponadto wzrosły wydatki na żywność, napoje, hotele, transport, a nawet inne usługi rozrywkowe, czemu sprzyjał wzrost turystyki - podał Bloomberg

W kolejnym roku, w 2013 r., rząd stwierdził, że igrzyska olimpijskie przyniosły Wielkiej Brytanii 10 miliardów funtów (13,1 miliarda dolarów) wzrostu gospodarczego, co stanowi około 0,5 proc. PKB, ponieważ 1,4 miliona Brytyjczyków uprawiało sport przynajmniej raz w tygodniu, a park olimpijski gościł wydarzenia muzyczne, sportowe i kulturalne.

Grecy też zyskali na igrzyskach

W retrospektywnej ocenie igrzysk w Atenach niezależna Fundacja Badań Ekonomicznych i Przemysłowych oszacowała, że gdyby nie igrzyska olimpijskie, grecki PKB byłby niższy o 2,5 proc. w 2004 r.

Oczywiście gwałtowny wzrost aktywności konsumenckiej związany z igrzyskami w Paryżu prawdopodobnie wygaśnie, gdy ostatni turyści wrócą do domu, a szersze spowolnienie w całej Europie prawdopodobnie dogoni drugą co do wielkości gospodarkę Unii Europejskiej. Jednak nie ma wątpliwości, że tak duża impreza sportowa dała pozytywny impuls gospodarce.