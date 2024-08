Według nowej mediany prognoz w miesięcznym badaniu Bloomberga, niemiecki produkt krajowy brutto wzrośnie o 0,1 proc. w 2024 r. W porównaniu do poprzedniej prognozy oznacza to korektę z poziomu 0,2 proc. Analitycy obniżyli również swoje prognozy na 2025 r. do 1,1 proc. z poziomu 1,2 proc.

Ta pesymistyczna ocena jest następstwem danych, które pokazały, że problemy przemysłowe kraju nadal hamują wzrost, powodując nieoczekiwane skurczenie się największej gospodarki Europy w ciągu trzech miesięcy do czerwca – podaje Bloomberg.

Chociaż raporty z zeszłego tygodnia wykazały, że zamówienia fabryczne i produkcja przemysłowa wzrosły pod koniec tego okresu, to wzrost ten był niewystarczający, aby rozpędzić gospodarkę Niemiec.

Eksport stoi w miejscu

W czerwcu niemiecki eksport, który wcześniej był kluczowym motorem napędowym wzrostu gospodarczego, ponownie nie wzrósł. To podkreśla wyzwania, z jakimi mierzy się baza produkcyjna największej gospodarki Europy. Zgodnie z badaniami Bloomberg Economics, połowa niedoboru aktywności przemysłowej może mieć charakter strukturalny.

Analitycy nadal przewidują, że opóźnione ożywienia potrwa do 2026 r.

Jak prognozuje KE, MFW, Bundesbank i OECD?

Prognoza ekonomistów w ankiecie Bloomberga na poziomie 0,1 proc. jest zgodna z prognozą Komisji Europejskiej na 2024 r. Natomiast Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bundesbank i OECD przewiduję nieco szybszy wzrost.

W swoim najnowszym miesięcznym raporcie niemiecki bank centralny nadal ostrzegał, że „okres słabego popytu nie został jeszcze w pełni przezwyciężony” i że „aktywność przemysłowa prawdopodobnie będzie się poprawiać, ale powoli”.