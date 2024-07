Na koniec pierwszego kwartału 2024 r. dług w relacji do PKB liczony według metodologii ESA2010 w 20 państwach strefy euro wzrósł do 88,7 proc. z 88,2 proc na koniec IV kwartału 2023 r. W całej Wspólnocie zadłużenie także wzrosło do 82,0 proc. PKB z 81,5 proc. w poprzednim kwartale. Natomiast w porównaniu z pierwszym kwartałem 2023 r. relacja długu publicznego do PKB spadła zarówno w strefie euro (o 1,4 p.p.), jak i w UE (o 1 p.p.).

Najbardziej zadłużone państwa w UE

Wśród państw członkowskich Unii Europejskiej w pierwszym kwartale tego roku najwyższe zadłużenie miała Grecja, gdzie relacja długu publicznego do PKB kształtowała się na poziomie 159,8 proc.. Kolejne najbardziej zadłużone kraje to : Włochy, z długiem publicznym na poziomie 137,7 proc. PKB, Francja (110,8 proc. PKB), Hiszpania (108,9 proc. PKB), Belgia (108,2 proc.) i Portugalia (100,4 proc.).

Najmniej zadłużona była Bułgaria

Najniższy wskaźnik zadłużenia odnotowano w Bułgarii, gdzie dług publiczny stanowił tylko 22,6 proc. PKB kraju. Wskaźnik na poziomie poniżej 30 proc. odnotowały jeszcze Estonia (23,6 proc. PKB) i Luksemburgu (27,2 proc. PKB).

Dług publiczny w Polsce w I kwartale 2024 r.

Polski dług publiczny na koniec I kwartału br. wyniósł 51,4 proc., co w porównaniu do poprzedniego kwartału oznacza wzrost o 1,8 p.p. i o 3,3 p.p. w porównaniu do kwartału sprzed roku.

W IV kw. 2023 r. zadłużenie Polski było na poziomie 49,6 proc. PKB, a w I kw. 2023 r. wynosiło 48,1 proc. PKB - podał Eurostat.

Największe wzrosty i spadki zadłużenia

Na koniec I kwartału 2024 r. dwadzieścia państw członkowskich odnotowało wzrost relacji zadłużenia do PKB, a siedem spadek w porównaniu z IV kwartałem 2023 r. Największy kwartalny wzrost wskaźnika zaobserwowano na Słowacji (+4,6 p.p.), Estonii (+4,0 p.p.), Belgii (+3,1 p.p.). W porównaniu do poprzedniego kwartału największej redukcji zadłużenie w relacji do PKB dokonali Grecy. W pierwszym kwartale tego roku ich zadłużenie było o -2,1 p.p. mniejsze niż pod koniec ubiegłego roku.

W porównaniu z kwartałem sprzed roku dwanaście państw członkowskich odnotowało wzrost relacji długu do PKB na koniec pierwszego kwartału 2024 r., czternaście państw członkowskich odnotowało spadek, natomiast w Irlandii relacja ta pozostała stabilna. Największy roczny wzrost wskaźnika odnotowano w Estonii (+6,3 p.p.), Finlandii (+4,2 p.p.) i w Polsce (+3,3 p.p.). Największe spadki zaobserwowano w Portugalii (-12,0 p.p.), Grecji (-9,6 p.p.), na Cyprze (-6,8 p.p.), i Chorwacji (-5,3 p.p.).