ARiMR - dofinansowanie do wymiany dachu 2025
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) realizowała w latach 2022–2024 nabory wniosków na dofinansowanie wymiany dachów w budynkach przeznaczonych do produkcji rolniczej. Dotacje dotyczyły demontażu pokryć zawierających azbest i były finansowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO).
- W ramach tego programu rolnicy mogli uzyskać do 20 000 zł dotacji.
- Dofinansowanie wynosiło 40 zł/m², przy maksymalnej powierzchni dachu objętej wsparciem 500 m².
- Istniała możliwość zaliczki w wysokości 50% wartości wsparcia.
Czy w 2025 jest dofinansowanie do wymiany dachu z ARiMR?
Nie. ARiMR nie prowadzi nowych naborów, a dofinansowanie jest dostępne tylko dla beneficjentów, którzy podpisali umowy przed końcem 2024 roku. Jedynie wydłużono termin realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2025 roku. Nie wiadomo jeszcze, czy program będzie kontynuowany w przyszłości. Jednak eksperci przewidują, że wsparcie dla rolników może zostać włączone do „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”, realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).
Dofinansowanie do wymiany dachu – Czyste Powietrze 2025
Program Czyste Powietrze nie obejmuje dofinansowania na wymianę samego pokrycia dachowego, ale można w jego ramach uzyskać wsparcie na:
- Zakup materiałów termoizolacyjnych.
- Montaż ocieplenia dachu.
- Wykończenie ocieplonej przegrody (np. zabudowa z płyt gipsowo-kartonowych).
Aby skorzystać z programu, warto skonsultować się z doradcą w gminnym punkcie Czystego Powietrza i sprawdzić, czy konkretna inwestycja kwalifikuje się do skorzystania z dofinansowania.
Dofinansowanie do wymiany dachu na budynku gospodarczym
Jeżeli budynek gospodarczy pokryty jest eternitem, jego właściciele mogą skorzystać z dotacji w ramach lokalnych programów usuwania azbestu finansowanych przez NFOŚiGW. W niektórych przypadkach można uzyskać dofinansowanie nawet do 100% kosztów. Wnioski należy składać w urzędach gminy lub miasta, które prowadzą programy dofinansowania. Program obejmuje demontaż, transport i utylizację materiałów azbestowych.
Dofinansowanie do wymiany dachu na budynku mieszkalnym
Właściciele budynków mieszkalnych mogą skorzystać z kilku form wsparcia:
- Programy gminne i miejskie – umożliwiają bezpłatny odbiór, transport i utylizację azbestu.
- Ulga termomodernizacyjna – umożliwia odliczenie kosztów wymiany dachu w ramach termomodernizacji, od podatku dochodowego.
- Program Czyste Powietrze – zapewnia wsparcie na ocieplenie dachu, ale nie na jego wymianę.
Gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie do wymiany dachu 2025?
O dofinansowanie gminne wnioski należy składać w urzędach miast i gmin, które realizują programy usuwania azbestu. O dotacje w ramach Czystego Powietrza – przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ulgę termomodernizacyją rozliczymy w zeznaniu podatkowym za dany rok. Obecnie nie ma ogólnokrajowego programu dofinansowania wymiany dachów zawierających azbest. Warto pamiętać, że terminy składania wniosków różnią się w zależności od lokalizacji, dlatego trzeba to sprawdzić w swoim miejscu zamieszkania.
Do kiedy trzeba pozbyć się azbestu i czy jest to obowiązkowe?
Tak, usunięcie wszystkich wyrobów zawierających azbest jest obowiązkowe. Ostateczny termin na eliminację azbestu w Polsce to 2032 rok. Azbest jest materiałem szkodliwym dla zdrowia, dlatego nie wolno usuwać go samodzielnie. Usunięcie eternitu musi być zgłoszone do gminy i przeprowadzone przez wyspecjalizowaną firmę. Gminy oferują bezpłatne programy usuwania azbestu, dlatego warto sprawdzić dostępność wsparcia na swoim terenie. Aby sprawdzić dostępność dofinansowania, najlepiej skontaktować się z urzędem gminy lub Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Azbest - co to jest?
Azbest to grupa minerałów krzemianowych o włóknistej strukturze, które były szeroko stosowanie w budownictwie ze względu na swoją ognioodporność, wytrzymałość i właściwości izolacyjne. Najczęściej można go znaleźć w płytach azbestowo-cementowych, tj. eternit stosowany na dachach czy elewacjach.
Azbest w Polsce - ciekawe informacje
- Eternit był kiedyś uważany za rewolucyjny materiał budowlany. Te płyty azbestowo-cementowe były popularne w Polsce od lat 50. do 80. XX wieku. Azbest był tani, trwały, odporny na ogień i wilgoć, co sprawiało, że masowo stosowano go na dachach budynków mieszkalnych i gospodarczych. Dopiero w latach 90. naukowcy potwierdzili jego szkodliwość dla zdrowia.
- Azbest jest silnie rakotwórczy – ale tylko po uszkodzeniu. Głównym zagrożeniem są mikroskopijne włókna azbestowe, które mogą przenikać do płuc. Podsumowując, azbest jest bezpieczny, dopóki nie jest uszkodzony – dlatego nie wolno go demontować samodzielnie, tylko z pomocą specjalistycznych firm.
- Za nielegalne usuwanie azbestu grożą kary. Jeśli ktoś samodzielnie zdemontuje eternit bez zgłoszenia i zabezpieczenia, może zostać ukarany mandatem do 500 zł, a nawet większą karą administracyjną. Natomiast nielegalne składowanie tego materiału np. wyrzucenie go do lasu to grzywna do 50 000 zł.
- Polska była jednym z największych użytkowników azbestu w Europie. W latach 70. i 80. XX wieku Polska importowała duże ilości azbestu, głównie z Rosji i Kazachstanu. Szacuje się, że wciąż na terenie Polski znajduje się ponad 12 milionów ton materiałów zawierających azbest.
- W niektórych krajach nadal używa się azbestu np. w Rosji, Chinach, Indiach czy Brazylii wciąż produkuje się materiały zawierające azbest, przy czym Rosja jest największym producentem azbestu na świecie i twierdzi, że jego nowoczesne formy są „bezpieczne”.