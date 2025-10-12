ARiMR - dofinansowanie do wymiany dachu 2025

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) realizowała w latach 2022–2024 nabory wniosków na dofinansowanie wymiany dachów w budynkach przeznaczonych do produkcji rolniczej. Dotacje dotyczyły demontażu pokryć zawierających azbest i były finansowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

W ramach tego programu rolnicy mogli uzyskać do 20 000 zł dotacji.

Dofinansowanie wynosiło 40 zł/m², przy maksymalnej powierzchni dachu objętej wsparciem 500 m².

Istniała możliwość zaliczki w wysokości 50% wartości wsparcia.

Czy w 2025 jest dofinansowanie do wymiany dachu z ARiMR?

Nie. ARiMR nie prowadzi nowych naborów, a dofinansowanie jest dostępne tylko dla beneficjentów, którzy podpisali umowy przed końcem 2024 roku. Jedynie wydłużono termin realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2025 roku. Nie wiadomo jeszcze, czy program będzie kontynuowany w przyszłości. Jednak eksperci przewidują, że wsparcie dla rolników może zostać włączone do „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”, realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Dofinansowanie do wymiany dachu – Czyste Powietrze 2025

Program Czyste Powietrze nie obejmuje dofinansowania na wymianę samego pokrycia dachowego, ale można w jego ramach uzyskać wsparcie na:

Zakup materiałów termoizolacyjnych.

Montaż ocieplenia dachu.

Wykończenie ocieplonej przegrody (np. zabudowa z płyt gipsowo-kartonowych).

Aby skorzystać z programu, warto skonsultować się z doradcą w gminnym punkcie Czystego Powietrza i sprawdzić, czy konkretna inwestycja kwalifikuje się do skorzystania z dofinansowania.

Dofinansowanie do wymiany dachu na budynku gospodarczym

Jeżeli budynek gospodarczy pokryty jest eternitem, jego właściciele mogą skorzystać z dotacji w ramach lokalnych programów usuwania azbestu finansowanych przez NFOŚiGW. W niektórych przypadkach można uzyskać dofinansowanie nawet do 100% kosztów. Wnioski należy składać w urzędach gminy lub miasta, które prowadzą programy dofinansowania. Program obejmuje demontaż, transport i utylizację materiałów azbestowych.

Dofinansowanie do wymiany dachu na budynku mieszkalnym

Właściciele budynków mieszkalnych mogą skorzystać z kilku form wsparcia:

Programy gminne i miejskie – umożliwiają bezpłatny odbiór, transport i utylizację azbestu. Ulga termomodernizacyjna – umożliwia odliczenie kosztów wymiany dachu w ramach termomodernizacji, od podatku dochodowego. Program Czyste Powietrze – zapewnia wsparcie na ocieplenie dachu, ale nie na jego wymianę.

Gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie do wymiany dachu 2025?

O dofinansowanie gminne wnioski należy składać w urzędach miast i gmin, które realizują programy usuwania azbestu. O dotacje w ramach Czystego Powietrza – przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ulgę termomodernizacyją rozliczymy w zeznaniu podatkowym za dany rok. Obecnie nie ma ogólnokrajowego programu dofinansowania wymiany dachów zawierających azbest. Warto pamiętać, że terminy składania wniosków różnią się w zależności od lokalizacji, dlatego trzeba to sprawdzić w swoim miejscu zamieszkania.

Do kiedy trzeba pozbyć się azbestu i czy jest to obowiązkowe?

Tak, usunięcie wszystkich wyrobów zawierających azbest jest obowiązkowe. Ostateczny termin na eliminację azbestu w Polsce to 2032 rok. Azbest jest materiałem szkodliwym dla zdrowia, dlatego nie wolno usuwać go samodzielnie. Usunięcie eternitu musi być zgłoszone do gminy i przeprowadzone przez wyspecjalizowaną firmę. Gminy oferują bezpłatne programy usuwania azbestu, dlatego warto sprawdzić dostępność wsparcia na swoim terenie. Aby sprawdzić dostępność dofinansowania, najlepiej skontaktować się z urzędem gminy lub Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Azbest - co to jest?

Azbest to grupa minerałów krzemianowych o włóknistej strukturze, które były szeroko stosowanie w budownictwie ze względu na swoją ognioodporność, wytrzymałość i właściwości izolacyjne. Najczęściej można go znaleźć w płytach azbestowo-cementowych, tj. eternit stosowany na dachach czy elewacjach.

Azbest w Polsce - ciekawe informacje