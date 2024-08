Wzrost PKB

"Według szacunków Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych (IPAG), tempo wzrostu produktu krajowego brutto w drugim kwartale 2024 roku wyniosło 2,7%. Choć tempo to było niewysokie, to warto zwrócić uwagę, że był to czwarty kolejny kwartał, w którym tempo wzrostu gospodarczego było wyższe, niż odnotowane kwartał wcześniej. Było to również najwyższe kwartalne tempo wzrostu PKB od końca 2022 roku. W kolejnych kwartałach tempo wzrostu PKB będzie dalej stopniowo się zwiększać: do 3,3% w trzecim i 3,7% w ostatnim kwartale roku. W całym 2024 roku tempo wzrostu PKB wyniesie 2,9%, a w 2025 roku zwiększy się do 3,6%" - czytamy w raporcie kwartalnym Instytutu.

Według IPAG, w całym 2024 roku pogorszy się zatem relacja nakładów brutto na środki trwałe do PKB (czyli stopa inwestycji w gospodarce narodowej).

"W całym 2024 roku spodziewać się należy wzrostu nakładów brutto na środki trwałe o 2,2%, a w 2025 - o 9,8%. W efekcie stopa inwestycji w przyszłym roku istotnie wzrośnie. Wzrostowi inwestycji sprzyjać będzie napływ środków finansowych z Unii Europejskiej (w ramach KPO, programu FEnIKS czy też na transformację energetyczną)" - czytamy dalej.

Produkcja przemysłowa

Według szacunków Instytutu produkcja sprzedana przemysłu wzrośnie o 2% w br., a wartość dodana w przemyśle o 1,6%. W 2025 roku tempa te przyspieszą odpowiednio do 4,8 i 3,7%.

Środki z KPO

"Ważnym czynnikiem stymulującym wzrost inwestycji budowlanych będzie napływ do Polski środków z KPO" - napisano dalej.

Podkreślono, że znacznie lepszą koniunkturę niż w przemyśle i budownictwie odnotowano w II kw. 2024 r. w sektorze usług rynkowych.

"Według szacunków IPAG, wartość dodana wzrosła w tej części gospodarki o 3,9%. W kolejnych kwartałach tempa wzrostu wartości dodanej będą jeszcze wyższe, a w całym 2024 roku tempo wzrostu wyniesie 3,9%. W kolejnym roku spodziewać się należy przyspieszenia tempa wzrostu, do 4,3%. Sytuacja, a więc i tempa wzrostu, będzie przy tym zróżnicowana w zależności od segmentu usług" - podał IPAG.

Import i eksport

W konwencji rachunków narodowych eksport w 2024 roku wzrośnie o 1,3%, a import o 5%. W roku następnym tempa wzrostu eksportu i importu wyniosą odpowiednio 5,6 oraz 6,2%.

"Saldo obrotów z zagranicą będzie miało zatem negatywny wpływ na krajowy wzrost gospodarczy. Sytuacja taka jest typowa w warunkach przyspieszenia tempa wzrostu gospodarczego i rozwoju szybszego w porównaniu z rozwojem najważniejszych partnerów handlowych" - czytamy dalej.

Stopa bezrobocia

Według prognozy IPAG, stopa bezrobocia w III i IV kw. nieco wzrośnie i ukształtuje się na poziomie 5,2% na koniec 2024 roku, a więc nieco wyższym niż w końcu 2023 roku.

"W kolejnych kwartałach nie można jednak spodziewać się dalszych znaczących spadków stopy bezrobocia poniżej wyników notowanych rok wcześniej. Wynika to z kilku czynników. Po pierwsze, stopa bezrobocia od dłuższego czasu znajduje się na obiektywnie niskim poziomie, jednym z najniższych w Unii Europejskiej. Po drugie, utrzymywanie się przez kilka kwartałów złej koniunktury w przemyśle oraz wzrost kosztów funkcjonowania skłania przedsiębiorstwa przemysłowe do szukania oszczędności i racjonalizacji procesów wytwórczych" - wyjaśniono.

W całym 2024 roku tempo wzrostu przeciętnego zatrudnienia wyniesie -0,1%, a w roku następnym 0,5%.

Inflacja

Inflacja konsumencka będzie obecnie przyspieszać z uwagi na przywrócenie od kwietnia 2024 roku stawek podatku VAT na podstawowe produkty żywnościowe, uwolnienie z początkiem lipca cen za energię elektryczną, gaz i ciepło oraz przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego oraz wzrost realnych wynagrodzeń, ocenia Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych (IPAG). Według organizacji, na koniec br. inflacja konsumencka CPI wyniesie 5,2% r/r i spowolni do 4% na koniec 2025 r.

"W opinii IPAG, w całym 2024 roku średni poziom inflacji wynosić będzie 3,8%, a w grudniu 5,2%. W 2025 roku średnioroczne tempo wzrostu cen konsumpcyjnych będzie wyższe i wyniesie 4,6%. W kolejnych miesiącach roku wskaźnik inflacji będzie odznaczał się tendencją zniżkową, osiągając na koniec 2025 roku poziom 4,0 proc., co oznacza, że pozostanie powyżej poziomu celu inflacyjnego NBP" - czytamy w raporcie kwartalnym Instytutu.

W II kw. 2024 roku najbardziej wzrosły ceny edukacji (o 9%), restauracji i hoteli (o 8%) oraz napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 4,2%). W tym czasie obniżyły się ceny odzieży i obuwia (o 0,2%).

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), inflacja konsumencka wyniosła 4,2% w ujęciu rocznym w lipcu 2024 r. wobec 2,6% r/r w czerwcu. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 1,4%.

(ISBnews)