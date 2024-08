Wzrost PKB za II kw.

W środę Główny Urząd Statystyczny poda szybki szacunek Produktu Krajowego Brutto za II kw. br. W pierwszym kwartale PKB wzrósł o 2 proc.

Możliwe "lekkie rozczarowanie"

„Prognozujemy, że wzrost PKB w II kw. wyniósł 2,8 proc.” – powiedziała PAP ekonomistka banku PKO BP Urszula Kryńska. „Wcześniej sądziliśmy, że gospodarka w II kw. będzie rosła szybciej, powyżej 3 proc., więc wynik na poziomie 2,8 proc. stanowi lekkie rozczarowanie, ale takie dane nie znoszą narracji, że gospodarka się stopniowo odbudowuje. Tym, co działa negatywnie, są inwestycje, które zapewne przez całą I połowę roku spadały” – dodała.

Jej zdaniem, w drugiej połowie roku ożywienie będzie silniejsze, między innymi dzięki inwestycjom, które powinny zacząć rosnąć.

„Zakładamy, że w całym 2024 r. wzrost gospodarczy wyniesie 3,5 proc.” – powiedziała ekonomistka PKO BP.

Obawy o recesję w USA

Przyznała, że niedawno silnie wzrosły obawy o wzrost gospodarczy w USA. „Silne obawy o recesję w USA pojawiły się po danych z rynku pracy, ale sądzimy, że to jednorazowe takie zdarzenie i że choć sytuacja na tamtejszym rynku pracy stopniowo się pogarsza, to jednak do recesji nie dojdzie” – powiedziała Kryńska. (PAP)

