Do tej sytuacji trzeba się przyzwyczaić, potrzebujemy OZE tu i teraz. Unia potrzebuje zielonej energii, żeby nadal być konkurencyjna i utrzymać przemysł w Europie. Wiemy o tym dobrze w Warszawie. Polska pracuje nad zmianą miksu energetycznego. Odchodzenie od paliw kopalnych w stronę miksu opartego o OZE i stabilizowanego blokami jądrowymi jest w interesie gospodarki, ludzi i planety. Niższe koszty energii, większa konkurencyjność gospodarki i stabilność cen – to nasze długoterminowe cele. OZE w polskim miksie odpowiadają za ok. 30%, ich udział rośnie, chociaż niedostatecznie szybko. Ministerstwo wspiera rozwój OZE – w ciągu kilku tygodni pokażemy projekt odblokowujący rozwój farm wiatrowych na lądzie, kolejnymi programami NFOSiGW będziemy wspierać obywatelki i obywateli w odchodzeniu od paliw kopalnych. Inwestujemy w modernizację sieci przesyłowych i dystrybucyjnych — komentuje nowe dane Hubert Różyk, rzecznik prasowy w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.