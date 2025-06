Rusza nowy nabór pożyczek na transformację energetyczną z Funduszu Wsparcia Energetyki

Nowy instrument stanowi element Funduszu Wsparcia Energetyki, utworzonego we wrześniu 2024 roku przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Fundusz jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Ogłoszony dziś nabór wniosków uruchamia jego nowy komponent – pożyczki na transformację energetyczną, na które przeznaczono 7 miliardów złotych.

Kloska: "Przyspieszamy transformację energetyczną"

"Przyspieszamy transformację energetyczną. Zmieniamy prawo i angażujemy ogromne środki finansowe na wsparcie tego procesu. Fundusz Wsparcia Energetyki to 70 miliardów złotych, które pozwoli zdecydowanie przyspieszyć proces transformacji energetycznej, modernizacji sieci i budowy źródeł energii. Dziś ogłaszamy nabór na 7 mld wsparcia dużych inwestycji w odnawialne źródła energii, budowę magazynów, sieci ciepłownicze i gazowe. To – obok dystrybucji energii – kluczowe obszary transformacji energetycznej. Niskooprocentowane, niedostępne na rynku komercyjnym, pożyczki pomogą sfinansować inwestycje, które realnie przyczynią się do poprawy jakości życia Polek i Polaków, w tym obniżenia cen energii, redukcji emisji, zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii oraz poprawy efektywności energetycznej" - powiedziała ministra Paulina Hennig-Kloska.

Jakie inwestycje mogą liczyć na wsparcie w ramach nowego programu transformacji energetycznej?

Wsparcie zostanie udzielone inwestycjom mającym na celu poprawę efektywności energetycznej oraz rozwój odnawialnych źródeł energii. Obejmuje to zarówno sektor elektroenergetyczny, jak i ciepłownictwo, a także budowę magazynów energii, infrastruktury do produkcji biometanu i odnawialnego wodoru oraz budowę i modernizację sieci ciepłowniczych i gazowych.

Wsparcie dla przyspieszenia dekarbonizacji i rozwoju zielonej energii

Celem wsparcia jest przyspieszenie dekarbonizacji poprzez zastępowanie paliw kopalnych zeroemisyjnymi i odnawialnymi źródłami energii, integrację OZE z systemem elektroenergetycznym, a także poprawę efektywności energetycznej oraz rozwój zielonego przemysłu i innowacji.

Kto może ubiegać się o pożyczki w ramach nowego naboru z KPO?

O pożyczki mogą się ubiegać zarówno przedsiębiorstwa prywatne, jak i publiczne. Minimalna wartość pożyczki to 200 milionów złotych. Finansowanie może pokryć do 90% netto kosztów inwestycyjnych. Środki będą dostępne do 2029 roku, z możliwością rozliczenia projektów do 2031 roku.

Czym jest Fundusz Wsparcia Energetyki i jakie ma znaczenie dla transformacji energetycznej Polski?

Fundusz Wsparcia Energetyki, powołany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska we wrześniu 2024 roku, jest częścią szerokiego systemu finansowania transformacji energetycznej Polski. W jego ramach wykorzystywane są środki m.in. z Krajowego Planu Odbudowy (KPO), Funduszu Modernizacyjnego oraz innych funduszy unijnych, takich jak program FEnIKS.

Do tej pory Fundusz Wsparcia Energetyki przeznaczył około 40 miliardów złotych na rozwój sieci elektroenergetycznych. Całkowity budżet Funduszu wynosi 70 miliardów złotych.