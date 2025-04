Spółka Enea Nowa Energia sfinalizowała zakup farmy wiatrowej o łącznej mocy 83,2 MW, zlokalizowanej w gminie Pelplin w województwie pomorskim. Składa się na nią 16 turbin wiatrowych o mocy 5,2 MW każda oraz stacja elektroenergetyczna (GPZ, główny punkt zasilania), zapewniająca bezpośrednie przyłączenie do sieci. Turbiny zostały wyprodukowane przez firmę Siemens Gamesa, jednego ze światowych liderów technologii wiatrowych.

Lokalizacja farmy będącej przedmiotem transakcji ok. 50 km od wybrzeża Morza Bałtyckiego, zapewnia bardzo dobre warunki wietrzne, przekładające się na wysoką efektywność produkcji energii elektrycznej.

OZE ważnym elementem strategii

Inwestycja wpisuje się w założenia Strategii Rozwoju Grupy Enea do 2035 r., zakładającej dynamiczny wzrost mocy zainstalowanej w odnawialnych źródłach energii. Projekt w gminie Pelplin to kolejny krok w kierunku realizacji celu, jakim jest osiągnięcie do tego czasu ponad 4,9 GW mocy z OZE.

– Transformację energetyczną postrzegamy jako szansę nie tylko na rozwój Grupy Enea, ale także na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski i poprawę jakości życia obecnych oraz przyszłych pokoleń. Nasza strategia rozwoju do 2035 r. to odpowiedź na dynamicznie zmieniające się otoczenie rynkowe i społeczne. Stawiamy na zieloną energię, innowacje i nowoczesne technologie, które pozwolą nam stać się bardziej elastycznym i nowoczesnym koncernem energetycznym. Inwestycje w farmy wiatrowe, takie jak ta w Pelplinie, to konkretny krok w stronę realizacji naszych celów – zwiększenia mocy zainstalowanej w OZE, dywersyfikacji miksu energetycznego i budowania wartości dla naszych klientów, akcjonariuszy i całego społeczeństwa – powiedział Grzegorz Kinelski, prezes Enei.

Greenvolt Power jest deweloperem wielkoskalowych projektów wiatrowych, fotowoltaicznych oraz magazynowania energii.

W Polsce portfel Grupy Greenvolt obejmuje 706 MW energii wiatrowej, 1581 MW energii słonecznej i 1760 MW magazynowania energii.

Grupa Enea na realizację celów strategicznych przeznaczy do 2035 r. blisko 107,5 mld zł, z czego największa część zostanie zainwestowana w rozwój OZE, magazynów energii oraz rozwój i modernizację sieci dystrybucyjnych.

– Przejęcie farmy wiatrowej w Pelplinie to strategiczny krok w realizacji naszej wizji rozwoju. Inwestycja ta jest w pełni zgodna z naszym zobowiązaniem do rozwoju zrównoważonych, zielonych źródeł energii, które są fundamentem naszej długoterminowej strategii. Farma wiatrowa zakupiona od Greenvolt Power stanowi cenne uzupełnienie naszego portfela projektów OZE, wspiera rozwój sektora energii odnawialnej w Polsce oraz umacnia rolę Enei w transformacji krajowego rynku energetycznego – komentował Bartosz Krysta, wiceprezes Enei ds. handlowych.

Szeroki zakres zielonej transformacji

W 2024 r. Grupa Enea wytworzyła prawie 20,4 TWh energii elektrycznej, zwiększając produkcję z odnawialnych źródeł energii o ok. 28 proc.

Nakłady inwestycyjne sięgnęły blisko 3,4 mld zł. W Grupie przybyło 14 MW mocy w farmach fotowoltaicznych (PV Żary, PV Nowiny Wielkie i PV Darżyno I).

Przygotowano również portfel 1,29 GW projektów OZE i magazynów energii do realizacji w kolejnych latach.

Z początkiem 2025 r. Grupa podwoiła natomiast swoje moce wiatrowe, nabywając sześć farm o łącznej mocy 83,5 MW. Nowoczesne instalacje, zlokalizowane w województwie zachodniopomorskim, zostały zakupione od European Energy.

Elementem zielonej transformacji Grupy Enea jest również uruchomienie nowej linii biznesowej, za sprawą utworzonej w 2024 r. spółki Enea Eko. Jej zadaniem jest rozwój efektywności energetycznej w całej Grupie oraz produktów i usług opartych na analizie efektywności energetycznej. Oferuje ona usługi efektywności i transformacji energetycznej przedsiębiorstwom oraz jednostkom samorządu terytorialnego.

Uczestnicy transakcji Enea Grupa Enea jest jednym z liderów polskiego rynku elektroenergetycznego w zakresie produkcji energii elektrycznej i odpowiada za bezpieczne dostawy energii do ponad 2,8 mln klientów. Zarządza całym łańcuchem wartości na rynku energii elektrycznej: od paliwa, poprzez produkcję energii elektrycznej, dystrybucję, sprzedaż i obsługę klienta. Grupa koncentruje się obecnie na zrównoważonym rozwoju i transformacji, opierając się na pięciu filarach strategicznych: transformacji aktywów węglowych, rozwoju mocy OZE oraz magazynowania energii, modernizacji i zapewnieniu bezpieczeństwa sieci dystrybucyjnej, rozwoju zielonych i nowoczesnych produktów oraz usług dla klientów oraz doskonałości operacyjnej, polegającej na zwiększeniu efektywności całej Grupy, zwłaszcza w zakresie cyfryzacji i automatyzacji. Greenvolt Jest to spółka portfelowa globalnej firmy inwestycyjnej KKR. Grupa Greenvolt działa w Europie, Ameryce Północnej i Azji. Dostarcza rozwiązania w zakresie energii odnawialnej w trzech głównych obszarach działalności: zrównoważonej biomasy (produkcja energii z odpadów leśnych i miejskich poprzez Greenvolt Biomass), utility scale (rozwój dużych projektów wiatrowych, fotowoltaicznych i magazynowania energii poprzez Greenvolt Power, z całkowitym portfelem 10,9 GW) oraz rozproszonej energii (działalność B2B Greenvolt Next w zakresie instalacji, utrzymania i finansowania fotowoltaiki do indywidualnego i zbiorowego zużycia własnego). Greenvolt dostarcza także rozwiązania dla mobilności elektrycznej, LED, dachów, wiat samochodowych i baterii.

