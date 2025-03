Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) uruchomi 31 marca 2025 r. nabór do programu "Czyste powietrze" w nowej odsłonie, z budżetem 10 mld zł, poinformowała minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. Program był zawieszony od 28 listopada 2024 r. w celu jego modernizacji.

"Wśród trzech priorytetów nowej wersji programu "Czyste powietrze" znalazły się walka z ubóstwem energetycznym, koniec z rachunkami grozy i całkowita eliminacja nadużyć" - powiedziała Hennig-Kloska podczas konferencji prasowej.

Jak podkreśliła, tylko w 2024 r. w programie "Czyste powietrze" złożono ponad 270 tys. wniosków, czyli jedną czwartą w całej historii programu, czyli od 2018 r.

"Jedną z najważniejszych zmian w nowym programie jest wprowadzenie funkcji operatora programu, który będzie przeprowadzał beneficjentów przez cały proces inwestycji. W tym obszarze będziemy współpracować z gminami, które obecnie dobrowolnie zgłaszają się do tej funkcji" - dodał wiceminister klimatu i środowiska Krzysztof Bolesta.

Jak podkreśliła prezes NFOŚiGW Dorota Zawadzka-Stępniak, nowe zasady programu to efekt szerokich konsultacji z rynkiem, organizacji pozarządowymi, bankami czy wykonawcami.

Kluczowe zmiany w programie "Czyste Powietrze"

"Kluczowe zmiany to jedno dofinansowanie na jeden budynek, konieczność własności lub współwłasności budynku przez minimum 3 lata przed złożeniem wniosku, możliwość sfinansowania 100% kosztów kwalifikowanych inwestycji jedynie dla osób rzeczywiście ubogich energetycznie, wprowadzenie limitów kosztów dla poszczególnych elementów urządzeń, usług i materiałów, wprowadzenie obowiązku audytu energetycznego przed inwestycją, z którego będzie wynikał zakres prac, a po jej zakończeniu wykonania świadectwa energetycznego budynku, potwierdzającego właściwe jej przeprowadzenie" - wymieniła prezes NFOŚiGW.

Nowe progi dochodowe w programie "Czyste Powietrze"

Jak dodała, w III grupie beneficjentów, w której możliwe jest finansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych, poziom dochodu kwalifikującego do dotacji został podwyższony do 1 300 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych (wzrost o ok. 200 zł wobec poprzedniej wersji programu) i do 1 800 zł dla gospodarstwa jednoosobowego (+270 zł).

W II grupie, gdzie finansowanie może sięgać 70% kosztów, próg dochodu wzrósł do 2 250 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych (+350 zl) i 3 150 zł w gospodarstwach jednoosobowych (+500 zł).

Bez zmian pozostał próg dochodów w grupie I, w której przysługuje 40% dofinansowania i wynosi 135 tys. zł rocznie.

"Przykładowo można uzyskać dotację na termomodernizację i gruntową pompę ciepła na poziomie 170,1 tys. zł w III grupie, 119 tys. zł w II grupie i 68 tys. zł w I grupie" - wskazała Zawadzka-Stępniak.

Szefowa NFOŚiGW podkreśliła, że z programu "Czyste powietrze" mogą być finansowane jedynie pompy ciepła, kotły zgazowujące drewno oraz kotły na pellet z badaniami europejskimi.

Dotychczas (stan na 17 stycznia 2025 r.) w programie "Czyste powietrze" złożono ponad 1 mln wniosków na ponad 38 mld zł dofinansowania. 16 Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) podpisało ponad 847 tys. umów na przeszło 28 mld zł.

