Zastępca dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju Biznesu MARR przypomina za klasykiem, że woda, która daje życie, potrafi zabrać wszystko i opowiada Zbigniewowi Bartusiowi o działaniach podejmowanych w regionie w odpowiedzi na coraz bardziej dotkliwe skutki zmian klimatycznych, zwłaszcza w kontekście zagrożeń związanych z wodą. Jednym z nich jest projekt FLOPRES, realizowany we współpracy z zaprzyjaźnionym regionem w Słowacji.

- Jego celem jest stworzenie systemu szybkiego ostrzegania przed powodziami, bazującego na danych zbieranych przez czujniki rozmieszczone w ciekach wodnych i w gruncie. Czujniki te analizują m.in. poziom wody, jej temperaturę, szybkość przepływu oraz wilgotność gleby – wszystko po to, by móc przewidzieć zagrożenie i ostrzec mieszkańców z odpowiednim wyprzedzeniem – wyjaśnia Anna Sowa-Jadczyk. Podkreśla przy tym, że FLOPRES to nie tylko technologia, ale przede wszystkim platforma współpracy. Przy organizowanych przez MARR okrągłych stołach udało się zgromadzić przedstawicieli wszystkich instytucji zajmujących się szeroko pojętą gospodarką wodną: od Wód Polskich, przez Lasy Państwowe, po samorządy. Wcześniej nie prowadziły one ze sobą dobrego dialogu w tej kwestii. Teraz wspólnie szukają rozwiązań. To właśnie ten aspekt – budowanie porozumienia – został przez mieszkańców oceniony jako największy sukces projektu .

Flopres: świetne efekty wielostronnej współpracy. Będzie kontynuacja!

Projekt FLOPRES nie kończy się na obecnym etapie. MARR planuje jego kontynuację pod nazwą AQUA ADAPT, który skupi się na retencji wody – zarówno w skali mikro, jak i makro. Jak wyjaśnia nasza rozmówczyni, inspiracją są rozwiązania stosowane w Holandii czy Belgii, gdzie nawet dachy szkół i przedszkoli pełnią funkcję zbiorników retencyjnych. Anna Sowa-Jadczyk podkreśla, że nie trzeba wielkich inwestycji – wystarczy zacząć od małych kroków, by skutecznie przeciwdziałać skutkom suszy i powodzi.

Projekt FLOPRES został dostrzeżony na szczeblu europejskim – Komisja Europejska wymienia go jako wzorcowy przykład działań adaptacyjnych do zmian klimatu. - To dowód na to, że Małopolska nie tylko reaguje na kryzys klimatyczny, ale aktywnie kształtuje przyszłość regionu, stając się liderem innowacyjnych rozwiązań w zakresie zarządzania wodą – podkreśla przedstawicielka MARR.

Jak zaznacza, sukces projektu nie polega na „odhaczeniu” kolejnego działania w portfolio, lecz na realnym – bardzo pozytywnym- wpływie na życie mieszkańców i ich bezpieczeństwo. To dla nich – nie dla instytucji – podejmowane są te działania. Współpraca transgraniczna, zaangażowanie lokalnych społeczności i otwartość na nowe technologie sprawiają, że Małopolska staje się przykładem skutecznego działania w obliczu globalnych wyzwań.

