Jermak na celowniku NABU i SAP

Jak podał portal „Ukraińska Prawda”, działania prowadziły Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy (NABU) oraz Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna (SAP). Jermak, jako jeden z najważniejszych urzędników w administracji Zełenskiego, deklaruje pełną współpracę z organami ścigania, ale jego sytuacja już teraz wpływa na atmosferę wokół trwających negocjacji pokojowych.

Reklama

/> />

Reklama

To nie pierwsze powiązanie Jermaka z aferami. Wcześniej jego nazwisko pojawiało się w kontekście kontrowersyjnej ustawy o NABU oraz skandalu korupcyjnego w sektorze energetycznym.

Polska oczekuje wyjaśnień, ale nie zmienia strategii

Władysław Kosiniak-Kamysz na briefingu w Świnoujściu podkreślił, że sprawa przeszukania u Jermaka rzuca cień na proces negocjacji pokojowych. – To nie jest dobra informacja dla Ukrainy, ani dla Polski czy Europy Zachodniej – powiedział. Nie wiadomo czy chodziło mu o to że słabnie pozycje Zełenskieo, czy o to że pieniądze z pomocy krajów Zachodu trafiały do skorumpowanych polityków. Jednocześnie zaznaczył, że strategia wsparcia Ukrainy się nie zmienia, ale nie ma mowy o integracji europejskiej bez przejrzystości i walki z korupcją. – Oczekujemy wyjaśnień – podsumował minister.

100 milionów dolarów, łapówki i wpływy w energetyce

Według informacji PAP, afera dotyczy gigantycznej skali korupcji w państwowym Enerhoatomie – operatorze ukraińskich elektrowni jądrowych. Urzędnicy mieli pobierać łapówki sięgające 15 proc. wartości kontraktów, a przez tzw. „back office” w Kijowie przeszło około 100 mln dolarów nielegalnych środków.

/> />

W śledztwie pojawia się także nazwisko Tymura Mindicza – bliskiego współpracownika Zełenskiego, który tuż przed przeszukaniami wyjechał z kraju.

Polityczne trzęsienie ziemi w Kijowie

W efekcie afery korupcyjnej ukraiński parlament przegłosował dymisje ministra sprawiedliwości oraz ministra energetyki. Pojawiły się również protesty społeczne przeciwko próbom ograniczenia kompetencji NABU. Chociaż Jermak oficjalnie nie jest oskarżony, jego pozycja jako głównego negocjatora w rozmowach z USA budzi wątpliwości.

/> />

Czy Ukraina zdoła utrzymać zaufanie zachodnich partnerów mimo wewnętrznego kryzysu? Tego domagają się nie tylko polscy politycy, ale i opinia publiczna w całej Europie.

Źródło: Polska Agencja Prasowa (PAP)