Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2025 r. wzrosły w ujęciu rocznym o 2,4 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem poszły w górę o 0,1 proc. - podał w piątek w szybkim szacunku Główny Urząd Statystyczny. W październiku inflacja wyniosła 2,8 proc.

„Inflacja w listopadzie spadła do 2,4 proc. z 2,8 proc. w październiku - poniżej oczekiwań analityków i poniżej celu NBP. Gospodarka przyspiesza, inflacja szybko spada- rok 2026 będzie jeszcze lepszy” – napisał w piątek na platformie X minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

Donald Tusk o inflacji

Do spadku inflacji odniósł się także premier Donald Tusk.

„Wiem, że to już nudne, ale w listopadzie inflacja znowu niższa od prognoz: 2,4 procenta! Świąteczne zakupy nie będą już cenowym horrorem, jak było za rządów PiS” – przekazał Tusk na platformie X.