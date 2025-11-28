Nowy system opodatkowania w sektorze bankowym - ustawa podpisana

Prezydent Karol Nawrocki ogłosił, że podpisał ustawę modyfikującą system opodatkowania w sektorze bankowym. To rozwiązanie, które, jak podkreśla, nie uderza w zwykłych obywateli ani małe firmy. Ciężar ma zostać przeniesiony na banki osiągające rekordowe zyski.

Reklama

W wystąpieniu opublikowanym na platformie X prezydent zaznaczył, że przez ostatnie lata to statystyczni podatnicy i niewielkie przedsiębiorstwa ponosiły największe obciążenia, podczas gdy banki notowały ponadprzeciętne wyniki. Dlatego „zasadne jest skierowanie większej części tych zysków na rzecz państwa”, zwłaszcza w okresie rosnących wydatków na bezpieczeństwo i modernizację armii.

Jak mają wyglądać nowe stawki?

Największa zmiana dotyczy podatku CIT w sektorze finansowym. Stawka wzrośnie z obecnych 19% do:

30% od 2026 roku,

26% w 2027 roku,

23% od 2028 roku, co ostatecznie stanie się nowym stałym poziomem.

Podniesione zostaną również stawki dla najmniejszych, dopiero rozpoczynających działalność instytucji, których przychody nie przekraczają 2 mln euro. Dla nich CIT będzie wynosić:

20% w 2026 roku,

16% w 2027 roku,

13% od 2028 roku (obecnie 9%).

Zmiana nastąpi również w podatku bankowym

Ustawa przewiduje też korektę tzw. podatku od niektórych instytucji finansowych, czyli podatku bankowego. Mimo że CIT rośnie, ten podatek zostanie stopniowo obniżony:

z 0,0366% do 0,0329% ,

, a od 2028 roku – do 0,0293% podstawy opodatkowania.

To oznacza, że państwo mocniej opodatkuje dochody banków, ale jednocześnie zmniejszy ich obciążenia w innym obszarze.