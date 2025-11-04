Potężny dron nadleciał z Polski. Krążył blisko granicy z Rosją

Na mapach serwisu Flightradar24 widać, jak bezzałogowiec o kryptonimie FORTE10 zataczała liczne pętle w rejonie granicy z Rosją. Internauci szybko wychwycili nietypowy lot, a RQ–4B Global Hawk w krótkim czasie stał się najpilniej śledzoną maszyną w sieci. Obecność drona w tym miejscu nie była przypadkowa. Dwa dni wcześniej władze Estonii poinformowały o pojawieniu się na rzece Narwie rosyjskiej łodzi patrolowej z wywieszoną flagą najemnej grupy wojskowej Wagnera.

Nagranie wideo oraz zdjęcie płynącej Narwą rosyjskiej łodzi patrolowej Wagnera resort spraw zagranicznych Estonii zamieścił na platformie X. Premier Estonii Kristen Michal równie sarkastycznie odniósł się do sytuacji. "Putin nie ma lepszego pomysłu, niż dzwonić po Grupę Wagnera?" – napisał na platformie X. To nawiązanie do sprzeczności wewnętrznych w Rosji, gdzie grupa Wagnera była wcześniej symbolem sił stojących w opozycji do kremlowskich działań.

Loty RQ-4B Global Hawk nad Polską. NATO odpowiada na ruchy Rosjan

Od początku pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę siły NATO intensywnie patrolują wschodnią flankę Sojuszu Północnoatlantyckiego. Regularne loty dronów RQ-4B Global Hawk nad terytoriami Litwy, Łotwy i Estonii stały się stałym elementem działań mających na celu monitorowanie potencjalnej aktywności wojsk rosyjskich i białoruskich.

Analitycy zwracają uwagę, że jednym z najbardziej newralgicznych punktów pozostaje przesmyk suwalski, czyli wąski pas ziemi między Białorusią a rosyjskim obwodem królewieckim. W przypadku eskalacji konfliktu mógłby on posłużyć Rosji do odcięcia państw bałtyckich od reszty NATO.

Nie jest to pierwsza misja RQ–4B Global Hawk nad polskim niebem w ostatnim czasie. 8 września i 16 września bezzałogowiec monitorował okolice przesmyku suwalskiego. Eksperci ostrzegali, że Rosja może przygotowywać do uderzenia na strategiczny fragment granicy między Polską a Litwą. Drugim razem jego przelot zbiegł się w czasie z zapowiedziami największych od początku wojny manewrów Zapad-2025 na Białorusi.

Czym jest dron RQ-4B Global Hawk?

RQ-4B Global Hawk to bezzałogowy statek powietrzny, który jest przeznaczony do prowadzenia długotrwałych operacji zwiadowczych, obserwacyjnych i rozpoznawczych na dużych wysokościach. Podczas misji za jego obsługę odpowiada zespół trzech operatorów, którzy nadzorują lot za pomocą specjalnego systemu łączności.

RQ-4B Global Hawk wyposażony jest w nawigację bezwładnościową, wspomaganą przez system GPS, co umożliwia w dużej mierze autonomiczny przebieg misji. Operatorzy mogą w tym czasie skupić się głównie na analizie zdjęć i danych przekazywanych przez systemy drona.

Dron RQ-4B Global Hawk – parametry techniczne

Obecnie Siły Powietrzne USA eksploatują najnowsze wersje RQ-4B Global Hawk z oznaczeniem Block 40. Drony posiadają rozbudowane zestawy sensorów do rozpoznania obrazowego i elektronicznego. Jednym z kluczowych narzędzi jest radar MP-RTIP z anteną aktywnego skanowania elektronicznego (AESA).

