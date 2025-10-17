Analiza najnowszych zdjęć satelitarnych wskazuje, że w północnej części bazy Engels-2 trwają obecnie prace związane z wylewaniem betonu. To kolejny etap rozbudowy tego strategicznego obiektu. Podobne działania prowadzone były pod koniec września w części południowej, gdzie powstała nowa droga kołowania.

Rosjanie rozbudowują bazę lotniczą. Przerzucą tam potężne bombowce

Według analityków OSINT obserwowane oznaczenia na terenie bazy wskazują, że Rosjanie planują wybudowanie kolejnych 12 stanowisk dla samolotów. Prawdopodobnie zostaną one przeznaczone dla bombowców strategicznych Tu-95MS i Tu-160, a także dla bombowców taktycznych Su-34 i myśliwców wielozadaniowych Su-35, które od lat stacjonują w Engels-2.

Baza położona niedaleko Saratowa jest jednym z kluczowych obiektów rosyjskiego lotnictwa. To tutaj przechowywana jest duża liczba bomb i pocisków manewrujących, którymi można uzbroić stacjonujące maszyny. Baza lotnicza była kilkukrotnie atakowana przez ukraińskie drony. W styczniu 2025 roku celem były zbiorniki paliwa, w marcu – magazyn pocisków manewrujących Ch-101 i Ch-555. Ataki na bazę Engels były prowadzone także wcześniej. Uderzenia bezzałogowców z grudnia 2022 roku doprowadziły do uszkodzenia kilku bombowców Tu-95 i infrastruktury lotniska.

Rosja szykuje potężny atak? Zdjęcia satelitarne ujawniły niepokojące ruchy

Tu-95MS i Tu-160 to bombowce strategiczne wykorzystywane w masowych ostrzałach Ukrainy. Zasięg Tu-95MS przekracza 10 tys. km, a prędkość maksymalna może osiągać ponad 800 km/h. Każdy z tych samolotów może przenosić do 20 ton uzbrojenia, najczęściej pociski manewrujące Ch-55 i Ch-101.

Su-34 natomiast określany jest mianem "trzonu" rosyjskiego lotnictwa bojowego. W wojnie na Ukrainie służy m.in. do przenoszenia i zrzucania bomb szybujących KAB, którymi zadaje znaczące straty siłom ukraińskim. Łączna masa jego uzbrojenia to około 8 ton, a prędkość maksymalna wynosi około 1900 km/h.

Eksperci podkreślają, że rozbudowa Engels-2 może oznaczać przygotowania do zwiększenia intensywności działań lotniczych. Obserwowane zmiany infrastrukturalne wskazują, że Rosjanie planują nie tylko utrzymanie, ale i wzmocnienie zdolności operacyjnych tej strategicznej bazy.

