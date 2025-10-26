Przygotowania wyborcze i ostrożność finansowa Prawa i Sprawiedliwości

Prawo i Sprawiedliwość, rozpoczynając swój dwudniowy kongres programowy w Katowicach, przedstawiło ponad pięćsetstronicowy dokument "Myśląc Polska", będący zarysem przyszłej polityki gospodarczej, społecznej i energetycznej, z myślą o wyborach w 2027 roku. W przeciwieństwie do rywalizującej Koalicji Obywatelskiej, partia sygnalizuje zwiększoną ostrożność fiskalną, uznając, że rosnący deficyt i dług publiczny wymuszają priorytetyzację wydatków na inwestycje o najwyższym zwrocie społecznym (infrastruktura, obronność, edukacja), a także wzmocnienie bazy podatkowej bez podnoszenia obciążeń dla obywateli. Wśród propozycji w zakresie finansów publicznych znalazła się zmiana finansowania samorządów oraz pomysł na wprowadzenie dochodu podstawowego 500 zł kosztem likwidacji kwoty wolnej od podatku. Partia sygnalizuje także potrzebę reform systemowych w strukturze władzy dla zwiększenia skuteczności państwa, zwłaszcza w kontekście relacji z Unią Europejską.

Priorytety PiS: Mieszkalnictwo i kredyty hipoteczne

Jako jeden z priorytetów PiS wskazuje mieszkalnictwo, proponując instrumenty mające ułatwić dostęp do lokali i zniechęcać do spekulacji. Obejmują one: uproszczenie odrolniania gruntów, porozumienia miast z gminami wiejskimi oraz wsparcie dla TBS-ów i samorządów w decentralizacji budownictwa. Kluczowe rozwiązania finansowe to gwarancje wkładu własnego dla młodych rodzin przez BGK, z możliwością częściowego umorzenia po narodzinach dziecka, a także wprowadzenie długoterminowych kredytów hipotecznych (20–30 lat) z gwarancją stałej stopy procentowej. Partia rozważa również pozabudżetowe finansowanie budownictwa społecznego poprzez emisję długu przez specjalny fundusz BGK.

Wprowadzenie bonu mieszkaniowego 100 tys. zł i zmiany w 800 plus

W polityce rodzinnej PiS postuluje progresywne i ukierunkowane wsparcie: wprowadzenie bonu mieszkaniowego (100 tys. zł za trzecie dziecko i 40 tys. zł od pierwszego dziecka), progresywną waloryzację świadczenia 800 plus w zależności od liczby dzieci oraz podwyższenie świadczenia rodzicielskiego i zasiłku macierzyńskiego dla ubezpieczonych w KRUS do poziomu minimalnego wynagrodzenia. Program uzupełnia wprowadzenie darmowych obiadów dla uczniów szkół podstawowych. Seniorom proponuje się m.in. wyższą waloryzację emerytur w zamian za późniejsze przejście na emeryturę, koncepcję "emerytury bez podatku" oraz rozwiązania na rynku pracy, takie jak niższa składka ZUS dla zatrudniających osoby starsze i rozważanie 4-dniowego tygodnia pracy.

Energetyka i rewizja polityki klimatycznej

W zakresie energetyki i polityki klimatycznej partia akcentuje potrzebę zrównoważenia transformacji z bezpieczeństwem energetycznym i konkurencyjnością przemysłu. Postuluje się pilną rewizję Zielonego Ładu, w tym dyrektyw ETS2 i budynkowej, przedłużenie użytkowania węgla i gazu jako paliw przejściowych oraz głęboką reformę rynku ETS, włączając w to wprowadzenie ceny maksymalnej i wykluczenie instytucji finansowych ze spekulacji.