Nowy tekst jednolity, co się zmieniło?

W Dzienniku Ustaw opublikowano jednolity tekst rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych mogą nakładać grzywny w drodze mandatu karnego.

Dokument uwzględnia nowelizację z 28 września 2023 r. Najważniejsza zmiana dotyczy przepisów pozwalających na nałożenie grzywny za niezłożenie w terminie deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

To istotne zwłaszcza w kontekście kontroli związanych z ochroną powietrza i obowiązkami właścicieli nieruchomości.

Za co straż gminna może wystawić mandat?

Rozporządzenie określa wykaz wykroczeń, za które strażnicy mogą ukarać mandatem. Uprawnienia wynikają m.in. z przepisów takich jak:

Kodeks wykroczeń

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Prawo ochrony środowiska

Ustawa o ochronie zwierząt

Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

Ustawa o transporcie drogowym

Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym

W praktyce oznacza to, że strażnicy miejscy mogą interweniować m.in. w sprawach:

nieprzestrzegania przepisów porządkowych w gminie,

naruszeń związanych z czystością i odpadami,

wykroczeń dotyczących ochrony środowiska,

niektórych naruszeń przepisów transportowych,

kwestii związanych z ochroną zwierząt.

Kto daje strażnikowi prawo do wystawienia mandatu?

Rozporządzenie reguluje również formalną stronę nakładania grzywien.

Upoważnienie do nakładania mandatów:

strażnikom wydaje komendant straży gminnej,

komendantom - właściwy wójt, burmistrz lub prezydent miasta (na imienny wniosek),

w strażach działających w strukturze urzędu gminy - upoważnienie wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek komendanta.

Bez takiego upoważnienia strażnik nie może legalnie nałożyć mandatu karnego.

Mandat za brak deklaracji źródła ciepła, o czym trzeba pamiętać?

Jedną z ważniejszych kwestii ujętych w nowelizacji jest możliwość nałożenia grzywny za brak terminowego złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła. Obowiązek ten dotyczy właścicieli i zarządców nieruchomości.

W praktyce oznacza to, że:

brak złożenia deklaracji może skutkować kontrolą,

straż gminna może nałożyć mandat,

przepisy wpisują się w szersze działania związane z ograniczaniem emisji i kontrolą jakości powietrza.

Co to oznacza dla mieszkańców?

Publikacja tekstu jednolitego nie wprowadza nowych obowiązków, ale porządkuje i potwierdza aktualny stan prawny. Dla mieszkańców to sygnał, że:

zakres kompetencji straży gminnej jest szeroki,

kontrola może dotyczyć nie tylko kwestii porządkowych,

obowiązki środowiskowe (np. deklaracje źródeł ciepła) są realnie egzekwowane.

Warto więc upewnić się, że wszystkie wymagane formalności wobec gminy zostały dopełnione, szczególnie w obszarze ochrony środowiska.