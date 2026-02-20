Nowy tekst jednolity, co się zmieniło?
W Dzienniku Ustaw opublikowano jednolity tekst rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych mogą nakładać grzywny w drodze mandatu karnego.
Dokument uwzględnia nowelizację z 28 września 2023 r. Najważniejsza zmiana dotyczy przepisów pozwalających na nałożenie grzywny za niezłożenie w terminie deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.
To istotne zwłaszcza w kontekście kontroli związanych z ochroną powietrza i obowiązkami właścicieli nieruchomości.
Za co straż gminna może wystawić mandat?
Rozporządzenie określa wykaz wykroczeń, za które strażnicy mogą ukarać mandatem. Uprawnienia wynikają m.in. z przepisów takich jak:
- Kodeks wykroczeń
- Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
- Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
- Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
- Prawo ochrony środowiska
- Ustawa o ochronie zwierząt
- Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
- Ustawa o transporcie drogowym
- Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym
W praktyce oznacza to, że strażnicy miejscy mogą interweniować m.in. w sprawach:
- nieprzestrzegania przepisów porządkowych w gminie,
- naruszeń związanych z czystością i odpadami,
- wykroczeń dotyczących ochrony środowiska,
- niektórych naruszeń przepisów transportowych,
- kwestii związanych z ochroną zwierząt.
Kto daje strażnikowi prawo do wystawienia mandatu?
Rozporządzenie reguluje również formalną stronę nakładania grzywien.
Upoważnienie do nakładania mandatów:
- strażnikom wydaje komendant straży gminnej,
- komendantom - właściwy wójt, burmistrz lub prezydent miasta (na imienny wniosek),
- w strażach działających w strukturze urzędu gminy - upoważnienie wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek komendanta.
Bez takiego upoważnienia strażnik nie może legalnie nałożyć mandatu karnego.
Mandat za brak deklaracji źródła ciepła, o czym trzeba pamiętać?
Jedną z ważniejszych kwestii ujętych w nowelizacji jest możliwość nałożenia grzywny za brak terminowego złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła. Obowiązek ten dotyczy właścicieli i zarządców nieruchomości.
W praktyce oznacza to, że:
- brak złożenia deklaracji może skutkować kontrolą,
- straż gminna może nałożyć mandat,
- przepisy wpisują się w szersze działania związane z ograniczaniem emisji i kontrolą jakości powietrza.
Co to oznacza dla mieszkańców?
Publikacja tekstu jednolitego nie wprowadza nowych obowiązków, ale porządkuje i potwierdza aktualny stan prawny. Dla mieszkańców to sygnał, że:
- zakres kompetencji straży gminnej jest szeroki,
- kontrola może dotyczyć nie tylko kwestii porządkowych,
- obowiązki środowiskowe (np. deklaracje źródeł ciepła) są realnie egzekwowane.
Warto więc upewnić się, że wszystkie wymagane formalności wobec gminy zostały dopełnione, szczególnie w obszarze ochrony środowiska.