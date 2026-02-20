Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności (także to w stopniu lekkim) daje status osoby niepełnosprawnej, co otwiera furtkę do różnego rodzaju przywilejów (głównie pracowniczych) i ulg.

Wprawdzie niepełnosprawność w stopniu lekkim nie daje 10 dni dodatkowego urlopu wypoczynkowego w roku (takie przywileje mają osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności), ale pracownik niepełnosprawny skorzysta z innych udogodnień.

Czym jest lekki stopień niepełnosprawności?

Nie każda osoba niepełnosprawna w stopniu lekkim stara się o wystawienie orzeczenia o niepełnosprawności do celów rentowych, zwłaszcza jeśli niepełnosprawność nie wpływa znacząco na jej codzienne funkcjonowanie i nie uniemożliwia pracy. Część osób nie odczuwa specjalnych profitów z tytułu bycia osobą niepełnosprawną, ponieważ liczba i rodzaj przywilejów zależą od stopnia niepełnosprawności.

Orzeczenie wydane przez miejski lub powiatowy zespół orzekania o niepełnosprawności (MZON/PZON) wraz z określeniem stopnia niepełnosprawności, pozwala jednak na korzystanie z szeregu ulg i uprawnień. Oczywiście osobna niepełnosprawna w stopniu lekkim będzie miała dużo mniej przywilejów niż niepełnosprawny w stopniu umiarkowanym czy znacznym. W dalszym ciągu - w zależności od symbolu umieszczonego na orzeczeniu o niepełnosprawności - może liczyć na pewne udogodnienia.

Stopień niepełnosprawności lekki (dawniej: III grupa inwalidzka) z reguły oznacza, że osoba ma naruszoną sprawność organizmu oraz obniżoną sprawność funkcjonowania, a w pracy jej zdolności są ograniczone w porównaniu do osoby o pełnej sprawności. Może to dotyczyć zarówno sprawności fizyczno-ruchowej jak i psychicznej.

Osoba o lekkim stopniu niepełnosprawności z reguły może podjąć pracę i dobrze radzi sobie z obowiązkami, a ograniczenia kompensuje np. używany sprzęt ortopedyczny. Niewielkie ograniczenia w zakresie pracy czy pełnieniu ról społecznych zazwyczaj nie są szczególnie widoczne i nie wpływają znacząco na funkcjonowanie. Orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim zapewnia jednak przywileje pracownicze.

Jakie przywileje pracownicze ma osoba z niepełnosprawnością w stopniu lekkim?

Lekki stopień niepełnosprawności oznacza określone przywileje w pracy:

maksymalnie 8 godzin pracy dziennie i 40 godzin pracy w tygodniu (zakaz pracy w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych, chyba że pracownik sam wystąpi o taką pracę i uzyska zaświadczenie lekarskie; wyjątek stanowi praca polegająca na pilnowaniu mienia),

dodatkowa 15-minutowa przerwa w pracy (pracownik może wykorzystać ją np. na gimnastykę usprawniającą),

racjonalne usprawnienia (np. likwidacja barier architektonicznych, doposażenie stanowiska pracy, przeniesienie stanowiska pracy z wyższej kondygnacji na parter).

Pracodawca musi spełnić uzasadnione potrzeby pracownika niepełnosprawnego, także w stopniu lekkim.

Inne ulgi dla niepełnosprawnych w stopniu lekkim

Osoba niepełnosprawna w stopniu lekkim może korzystać z ulgi rehabilitacyjnej i odliczać poszczególne wydatki. Taniej wyrobi paszport (ma 50% zniżki). Może również ubiegać się o dofinansowanie w powiatowym centrum pomocy rodzinie do:

turnusu rehabilitacyjnego,

zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego,

likwidacji barier architektonicznych,

likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych.

Czy niepełnosprawny w stopniu lekkim ma zniżkę komunikacyjną?

Niepełnosprawni w stopniu lekkim nie mają zniżek przy zakupie biletów na przejazdy PKP i PKS.

Ważne Wyjątek dotyczy młodzieży w wieku od 16 do 24 lat oraz studentów do 26. roku życia. Te osoby mogą korzystać z przejazdów z ulgą 78%, jednak wyłącznie w drodze do szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawczej, ośrodka szkolno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, zakładu opieki zdrowotnej, poradni specjalistycznej, na turnus rehabilitacyjny, na uczelnię wyższą. Oprócz dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność trzeba mieć przy sobie także dokument, który poświadcza cel podróży.

Czy niepełnosprawnym w stopniu lekkim przysługuje karta parkingowa?

Karta parkingowa wydawana niepełnosprawnym umożliwia parkowanie na wyznaczonych miejscach oraz niestosowanie się do niektórych znaków zakazu postoju i ruchu. Czy otrzyma ją również niepełnosprawny w stopniu lekkim? Nie, od 2014 roku karty parkingowe nie są już wydawane osobom niepełnosprawnym w stopniu lekkim, nawet jeśli przyczyna niepełnosprawności została oznaczona symbolem 05-R (upośledzenie narządu ruchu), 04-O (choroby narządu wzroku) lub 10-N (choroby neurologiczne).