ZUS zaskakuje! Zmiany w harmonogramie wypłat 800 plus w listopadzie. Pieniądze dwa razy trafią do beneficjentów w tym samym dniu

Wypłaty świadczenia wychowawczego 800 plus za listopad 2025 roku rozpoczną się wcześniej, bo już w październiku. Osoby, które standardowo otrzymują pieniądze na początku miesiąca, dostaną je 30 października 2025 roku. Przyczyną przyspieszenia terminu jest układ kalendarza, ponieważ 1 listopada jest dniem ustawowo wolnym od pracy i wypada w sobotę. To niejedyna zmiana w harmonogramie.

Reklama

Reklama

Świadczenie 800 plus – kwota roczna i składanie wniosków

Rodzice pobierający świadczenie 800 plus otrzymują rocznie 9600 zł na jedno dziecko. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przyjmuje wnioski o to świadczenie przez cały rok. Kluczowe jest złożenie wniosku odpowiednio wcześnie przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego, który trwa od czerwca do maja kolejnego roku. Wniosek o 800 plus można złożyć za pomocą jednej z czterech dostępnych metod:

Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS / eZUS): Umożliwia również znalezienie informacji o wniosku i jego obsłudze. Systemy bankowości elektronicznej: Poprzez stronę internetową lub aplikację banku. Portal Emp@tia: Oficjalna platforma Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Aplikacja mobilna mZUS: Dostępna na smartfony, zawiera funkcje ułatwiające wypełnianie wniosku.

Zasady składania wniosków o 800 plus dla noworodków

Rodzice nowo narodzonych dzieci mają 3 miesiące od daty narodzin na złożenie wniosku o świadczenie 800 plus, aby otrzymać wyrównanie wypłaty od miesiąca narodzin. Zgłoszenie wniosku po upływie tych 3 miesięcy oznacza utratę prawa do wyrównania – w takim przypadku ZUS wypłaci świadczenie od miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Harmonogram wypłat 800 plus na listopad 2025 roku

ZUS realizuje wypłaty 800 plus w 10 ustalonych terminach w miesiącu. Gdy termin wypada w dzień wolny od pracy, ZUS dokonuje wypłaty wcześniej.W listopadzie 2025 roku nastąpią dwa dni, w których wypłaty otrzymają jednocześnie dwie grupy beneficjentów (nastąpią podwójne wypłaty): 7 listopada i 14 listopada. Również osoby, które standardowo otrzymują 800 plus 22. dnia miesiąca, dostaną świadczenie wcześniej z powodu dnia wolnego od pracy. Poniżej przedstawiono harmonogram wypłat 800 plus na listopad 2025 wraz z przesuniętymi terminami: