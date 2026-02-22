Opłata roczna BDO to należność, którą przedsiębiorcy muszą uiścić w bieżącym roku w związku z wpisem do Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami (BDO).

Nieuregulowanie tej opłaty niesie za sobą poważne skutki. W przypadku braku wpłaty firma może zostać wykreślona z rejestru, a kontynuowanie działalności bez wymaganego wpisu grozi nałożeniem dotkliwych kar finansowych.

Kto musi płacić opłatę roczną BDO w 2026 roku?

Opłata roczna za wpis do Baza Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami (BDO) w 2026 roku dotyczy wyłącznie określonych grup przedsiębiorców – nie każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą jest zobowiązany do jej uiszczenia. Obowiązek ten obejmuje firmy wskazane w art. 57 ust. 1 ustawy o odpadach, czyli podmioty wprowadzające na rynek m.in. akumulatory i baterie, sprzęt elektryczny i elektroniczny, pojazdy, opony, oleje smarowe oraz produkty w opakowaniach. Opłatę muszą wnieść również importerzy, producenci oraz przedsiębiorcy dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań na terenie Unii Europejskiej, a także autoryzowani przedstawiciele wyznaczeni przez zagranicznych producentów sprzętu. Jeśli firma znajduje się w jednej z tych kategorii i podlega wpisowi do rejestru BDO, ma obowiązek terminowo opłacić należność roczną.

Jaka jest wysokość opłaty rocznej BDO w 2026 roku?

Wysokość opłaty rocznej za wpis do Baza Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami w 2026 roku zależy od wielkości przedsiębiorstwa. Mikroprzedsiębiorcy, czyli firmy zatrudniające nie więcej niż 10 pracowników i osiągające roczny obrót do 2 mln euro, zapłacą 200 zł. Pozostali przedsiębiorcy muszą uiścić opłatę w wysokości 800 zł.

Kiedy opłata roczna BDO nie jest wymagana?

Istnieją sytuacje, w których obowiązek uiszczenia opłaty rocznej nie występuje. Przedsiębiorca jest z niej zwolniony w roku, w którym opłacił opłatę rejestrową za wpis do BDO i po raz pierwszy został wpisany do rejestru.

Jak zapłacić opłatę roczną BDO?

Opłatę roczną za wpis do Baza Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami należy przelać na rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego. O przynależności decyduje siedziba firmy lub – w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej – miejsce zamieszkania przedsiębiorcy. Aktualne numery kont bankowych publikowane są na stronach internetowych poszczególnych urzędów marszałkowskich, dlatego przed wykonaniem przelewu warto upewnić się, że środki trafią na właściwy rachunek.

Do kiedy zapłacić opłatę roczną BDO w 2026 roku?

W 2026 roku termin jej wniesienia opłaty rocznej BDO upływa z końcem lutego. Ponieważ jednak 28 lutego przypada w sobotę, bezpieczniej jest dokonać przelewu najpóźniej w piątek, 27 lutego. Z kolei opłatę rejestrową należy zapłacić w momencie rozpoczynania działalności gospodarczej i składania wniosku o wpis do rejestru BDO.

Jaka kara za brak opłaty rocznej BDO?

Nieuiszczenie opłaty rocznej za wpis do Baza Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami skutkuje wykreśleniem przedsiębiorcy z rejestru. Decyzję w tej sprawie wydaje z urzędu marszałek województwa, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy o odpadach. Dodatkowo prowadzenie działalności bez wymaganego wpisu do BDO może być ukarane wysoką grzywną – kara finansowa może sięgnąć nawet 1 mln zł.